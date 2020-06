OVERBLIK: Forhandlinger om sommerpakke går ind i slutspurt

Partierne forhandler søndag med finansminister Nicolai Wammen (S) uden bagkant, hvilket tyder på, at ambitionen er at kunne præsentere en aftale i løbet i aftenen.

Her er et overblik over partiernes ønsker, som de lød, da de ankom til søndagens forhandlinger:

* SF vil give børnefamilier en ekstra børnecheck.

- Børnene har haft nogle hårde måneder, og nu synes vi, at de skal have forsødet deres sommer en smule, samtidig med, at vi sætter gang i dansk økonomi, siger partileder Pia Olsen Dyhr.

Børnechecken er i dag indtægtsreguleret, og det er på samme måde, at SF forestiller sig, at den ekstra børnecheck kan gives. Det vil sige, at dem, der har mindst, får den største check.

* Enhedslisten vil sikre et sikkerhedsnet for personer, der mister deres job, så deres feriepenge ikke bliver modregnet i ydelser, og så skal mennesker, som ikke har optjent feriepenge - det gælder blandt andet pensionister og kontanthjælpsmodtagere - skal have et kontant beløb.

Blandt andet foreslår Enhedslisten, at den såkaldte "døde periode" fra 1. marts 2020 til og med 30. juni 2020, som ikke tæller med i længden på dagpengeperioden, forlænges.

- Det vigtigste er, at der er balance. Nu skal vi forhandle om udfasningen af hjælpepakker, og oveni at der allerede er mange, som har mistet deres job, så er der stadig mange, som vil miste deres job, siger politisk ordfører Pernille Skipper.

* De Radikale vil prioritere en "bæredygtig genstart" af dansk økonomi, siger partiets finansordfører og næstformand, Sofie Carsten Nielsen.

Partiet mener ligesom mange af partierne, at feriepengene skal udbetales og mener, at de to uger, som regeringen har meldt ud, lyder fornuftigt.

Men vigtigst for partiet er en langsigtet hjælp til virksomheder og mulighed for grøn vækst.

Blandt andet foreslår De Radikale at etablere et midlertidigt vindue for erhvervsinvesteringer, som skal gøre virksomhederne bedre i stand til at omstille sig til at producere og drive virksomhed grønt.

* Venstre vil halvere momsen og udbetale minimum tre uger af de indefrosne feriepenge.

- Vores prioritet er at få gang i økonomien og understøtte virksomhederne, som allerede er hårdt ramt. Det er det, vi vil diskutere under forhandlingerne, siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen.

* Konservative vil udbetale flest muligt af danskernes feriepenge. Det skal helst være fem uger og uden modregning.

- Der er jo høj sol og højt humør, og det får man kun, hvis man få de her feriepenge tilbage til danskerne. Det er deres egne penge, så lad os få dem ud og uden modregning. Det er godt for vores samfund, siger partileder Søren Pape Poulsen.

* DF vil prioritere pensionisterne og gøre pensionen og førtidspensionen skattefri i en periode.

- Vores forslag går på, at man i anden halvår af 2020 gør pensionen skattefri, siger partiformand Kristian Thulesen Dahl.

Desuden mener DF, at alle fem ugers feriepenge skal udbetales med det samme.

* Nye Borgerlige vil udbetale alle de indefrosne feriepenge.

- Det er borgernes penge, og den her lommepengepolitik, hvor politikerne beholder nogen af dem, det bryder vi os ikke om, siger partiets finansordfører Lars Boje Mathiesen.

* Liberal Alliance har søndag eftermiddag forladt forhandlingerne.