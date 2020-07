OVERBLIK: Forbudt dokumentar fra plejehjem

Videoklip om muligt plejesvigt af en 90-årig dement kvinde på et plejehjem i Aarhus har vakt stor debat på sociale medier, og både en rådmand, borgmester og sundheds- og ældreministeren har efterfølgende udtalt sig om sagen.

Få her et overblik over forløbet med den forbudte dokumentar:

* 5. marts mødes repræsentanter for Aarhus Kommune og TV2 i Retten i Aarhus. Kommunen vil have forbud mod, at TV2 må vise en dokumentar, der var optaget i en lejlighed på plejehjemmet Kongsgården i Viby J.

* Der var brugt skjulte optagelser i dokumentaren, der angiveligt skulle vise, at lejlighedens 90-årige demente beboer blev udsat for plejesvigt.

* Kvindens familie har sagt god for optagelserne, men kommunen mener, at klippene krænker den 90-årige, og at familien ikke kan give samtykke til dokumentaren på kvindens vegne.

* 16. marts nedlægger Retten i Aarhus et forbud mod, at TV2 må vise dokumentaren. Planen var ellers, at den skulle være vist 19. marts. TV2 kærer kendelsen om fogedforbud til landsretten, der på ny skal tage stilling til sagen.

* 30. juni stadfæster Vestre Landsret fogedforbuddet. TV2 må stadig ikke vise dokumentaren. Den afgørelse vil mediet kære til Højesteret.

* 6. juli viser Ekstra Bladet enkelte klip fra dokumentaren efter at have fået tilladelse fra den 90-åriges familie. Mediet får i et forlig lov af TV2 til at lade klippene være på nettet, men Ekstra Bladet må ikke offentliggøre flere klip.

* 9. juli slår sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) et opslag op på Instagram, hvor han kalder klippene "frygtelige" og indkalder interessenter på ældreområdet til møde i efteråret.

* 11. juli sigter politiet fire TV2-journalister for uberettiget at have lavet skjulte optagelser på et ikke frit tilgængeligt sted.

* 14. juli meddeler rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune Jette Skive (DF), at politianmeldelsen af journalisterne droppes. Hun siger, at fogedforbuddet droppes, men det trækker hun tilbage. I stedet ønsker hun først en juridiske vurdering samt byrådets opbakning.

* 20. juli oplyser borgmester Jacob Bundsgaard (S) og Jette Skive, at de efter en ny juridisk vurdering vil lade dokumentaren blive vist fra mandag 27. juli. Det skal drøftes torsdag 23. juli i Magistraten.

Kilder: Århus Stiftstidende, TV2, Ritzau.