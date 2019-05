OVERBLIK: Folketingskandidater tyvstarter valgkamp

Det er ikke tilladt for kandidater til Folketinget at hænge valgplakater op, før folketingsvalget er udskrevet.

Her er nogle eksempler:

* Plakater med Lars Løkke Rasmussen (V) og Jacob Jensen (V) kom ved en fejl op at hænge i Fårevejle Kirkeby på Vestsjælland.

Det var en menneskelig fejl, forklarer Kai Hansen, som er vælgerforeningsformand for Venstre i Odsherred, som ikke ved, hvordan fejlen kunne ske.

* Samira Nawa er folketingskandidat for Radikale Venstre, men hendes ansigt er allerede at finde i lygtepæle og træer på Nørrebro i København.

De fleste af hendes plakater er vendt med bagsiden ud, og på den blanke side er der skrevet forskellige budskaber med sprittusch. Men nogle af plakaterne vender med Samira Nawas ansigt ud. Hun erkender, at der er sket nogle "smuttere".

- Idéen var at hænge radikale EP-budskaber op. Det gjorde vi så på mine egne plakater i stedet for at bestille budskabsplakater og erstatte dem på et senere tidspunkt, siger hun.

* TV2 Lorry kan fortælle, at den socialdemokratiske folketingskandidat Anne Sina har sneget sig op på flere lygtepæle. Hun optræder på den samme plakat som EP-kandidaten Jakob Thiemann.

Kredsformand Per Gravgaard Hansen forklarer, at Anne Sina er med på plakaten, fordi hun støtter Jakob Thiemann i EP-valgkampen.

- Hun støtter EU-kandidaten. Det her handler jo om, at der er mange, der går og venter på at Lars Løkke trykker på den knap. Der har været mange drøftelser om parallelvalg (EU og folketingsvalg samtidig, red). Det er det, vi har forberedt os på, siger Per Gravgaard Hansen til TV2 Lorry.

* Malte Larsen, som stiller op for Socialdemokratiet, har hængt plakater, der unægteligt ligner en valgplakater, op i Randers Kommune, skriver TV2 Østjylland.

Malte Larsen har omgået reglerne ved på plakaten at invitere borgerne til at møde ham på en bestemt dato. Plakaterne bliver pillet ned efter hvert møde og hængt op i et nyt af de 54 sogne i Randers Kommune.

* Plakater med Morten Marinus fra Dansk Folkeparti, som genopstiller til Folketinget i kredsen Aalborg Øst, er ved en fejl blevet sat på lygtepælene på Boulevarden i Aalborg.

- Der er tale om en "fejl 40" (en menneskelig fejl, red.). Jeg ved ikke præcis, hvad der er sket, men der er muligvis blevet taget plakater fra den forkerte bunke, eller der er nogle plakater, der er blevet byttet om, siger Morten Marinus til TV2 Nord.