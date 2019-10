OVERBLIK: Folketinget skal stemme om klima og pension

Tirsdag er der officielt blevet taget hul på et nyt folketingsår, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) har holdt sin første åbningstale, og regeringen har fremlagt sit lovprogram.

Formålet med lovprogrammet er at give Folketinget et overblik over de lovforslag, som regeringens politik vil udmønte sig i.

Her er et udpluk af de lovforslag, som regeringen har planlagt at fremsætte det kommende folketingsår:

Oktober:

* Jernbane over Vestfyn

Formålet med lovforslaget er at bemyndige transportministeren til at anlægge en cirka 35 kilometer lang ny dobbeltsporet og elektrificeret jernbane over Vestfyn.

November:

* Højere afgifter på tobak

Formålet med lovforslaget er at forhøje afgifterne på engangsservice, bæreposer samt tobak. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2020.

* Midlertidigt børnetilskud

Med lovforslaget vil regeringen indføre et midlertidigt børnetilskud til de familier som er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.

Det midlertidige tilskud udløber, når et nyt ydelsessystem træder i kraft. Det er forventningen, at det sker i midten af 2021.

Lovforslaget følger op på forståelsespapiret og aftalen om et nyt midlertidigt tilskud til de børnefamilier, som blev indgået i september.

Januar:

* Regeringen vil fjerne af skattelettelser på firmatelefon og internet.

Formålet med lovforslaget er at fastholde den beskatning af firmatelefoner, som VLAK-regeringen havde planlagt at fjerne fra 2020.

* Ny seniorpension til nedslidte seniorer

Lovforslaget skal udmønte det forlig om en ny seniorpension for nedslidte, som den tidligere VLAK-regering sammen med De Radikale og Dansk Folkeparti blev enige om at indføre. Det var ellers meningen, at den nye seniorpension skulle træde i kraft 1. januar 2020.

Februar:

* Udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup

Formålet med lovforslaget er at skabe rammerne for udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup, så Danmarks nye kampfly, F-35 Joint Strike Fighter, kan operere fra flyvestationen, når de første fly ankommer til Danmark i 2023.

* Klimalov

Lovforslagets formål er at indføre bindende delmål og bindende langsigtede klimamål. Forslaget vil indeholde mål om reduktion af drivhusgas ser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Foråret 2020:

Regeringen har til hensigt efter overenskomstforhandlingerne i foråret 2020 at fremsætte og få vedtaget lovgivning om ret til tidlig tilbagetrækning, som var et af Socialdemokratiets vigtigste valgløfte.