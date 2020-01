OVERBLIK: Folketinget gentager ny debatform efter pause

I januar sidste år prøvede Folketinget for første gang en ny debatform af, som fik navnet partilederdebat.

Den nye debatform mellem partilederne skulle gøre debatterne mere aktuelle, tilgængelige og interessante.

Tirsdag klokken 13 gentages konceptet i folketingssalen. Her får partilederne atter mulighed for at krydse politiske klinger i et på forhånd fastlagt format, som dog giver mulighed for at improvisere.

Sådan kommer partilederdebatten til at forløbe:

* Emnerne er ikke givet på forhånd, så det er op til den enkelte partileder at bestemme, hvad han eller hun vil tale om.

* Alle partiledere får tre minutters taletid fra talerstolen, og derefter er der plads til korte bemærkninger fra de øvrige partiledere.

* Partilederdebatten skal efter planen gennemføres to til tre gange årligt. Sidste år lykkedes det kun at afholde premieredebatten, for senere på året blev der udskrevet folketingsvalg, og så blev det ikke til flere debatter det år.

* De fire nordatlantiske mandater, to fra Grønland og to fra Færøerne, deltager ikke i tirsdagens debat. De er til gengæld med ved den næste partilederdebat, som er planlagt til tirsdag 24. marts.

* Partilederdebatten forventes at vare omkring tre timer. Debatten erstatter den sædvanlige spørgetime med statsministeren den pågældende dag.

* Debatten kan følges direkte på Folketingets tv-kanal og hjemmeside.

Kilde: Folketinget.