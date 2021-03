OVERBLIK: Fokus på landets fødegange

Siden årsskiftet har flere medier, blandt andre Femina og DR, sat fokus på forholdene på landets fødeafdelinger.

De har berettet om voldsomme forløb. Det har igen sat fokus på forholdene på specielt Region Hovedstadens fødselsafdelinger.

Tirsdag skal sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd om området indkaldt af Enhedslisten og SF.

Få et overblik over sagen her:

* Der har i årevis periodevis været gjort opmærksom på problemer på fødeafdelingerne landet over.

Ikke mindst siden sygehusreformen fra 2007 mindskede antallet af fødeafdelinger har der været opråb. De er fortsat i takt med, at besparelser i det offentlige mindskede budgetterne.

Eksempelvis delte 50 anonyme jordemødre et opråb i 2015, hvor de beskrev, at de måtte gå på kompromis med fagligheden. Jordemoderforeningen sagde, at medlemmerne følte "fortvivlelse" og "travlhed".

I 2016 sagde klinikchef gennem 14 år for Rigshospitalets fødeafdeling, Morten Hedegaard, op, fordi han ikke længere kunne stå inde for medarbejdernes og de fødendes trivsel og forhold på grund af besparelser.

* I januar 2019 sagde Socialdemokratiet, at alle nybagte møde skulle have mulighed for at blive to dage på hospitalet. Partiets sundhedsordfører kaldte det "en falliterklæring", at par ikke kunne komme på barselshotel.

Den daværende regering under Lars Løkke Rasmussen sagde, at den ville indføre samme ret.

I regeringsgrundlaget fra 2019 fremgår det, at "vilkårene for fødende" skal forbedres.

* I slutningen af januar bringer Femina og DR en stribe historier om traumatiserende fødselsforløb, blandt andet om fødende kvinder, der blev sendt til andre hospitaler mere eller mindre under fødslen.

Flere historier kom frem om blandt andet akutte kejsersnit, fordi problemer ikke blev opdaget på grund af travlhed.

Formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), at hun forstår kritikken men at "der ikke er nogen lette løsninger".

* 2. februar skriver Sundhedsmonitor, at 1300 jordemødre er medunderskrivere på et opråb, hvor det beskrives, at arbejdsforholdene er så dårlige, at mange forlader faget. Det er et modsvar til Sophie Hæstorp Andersens udtalelser.

* 11. februar kræver SF hurtig handling for at forbedre forholdene på landets fødegang. Partiet til afsætte 150 millioner kroner. Få dage efter siger Enhedslisten, at man vil give rettigheder som eksempelvis to døgns indlæggelse inden fødslen.

* 14. februar siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at ret til to dages indlæggelse til førstegangsfødende vil være del af en sundhedsplan i 2021.

* 22. februar skriver DR's Detektor, at antallet af jordemødre siden 2010 er steget med omkring en fjerdedel til 1574 mens antallet af fødsler er faldet en smule.

Jordemødrene har dog fået en lang række nye opgaver og fødselsforløb er over en bred kam blevet mere komplicerede.

* 17. marts viser "Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser", at langt hovedparten af fødende er tilfredse med forløbet.

* 18. marts skriver Sundhedsmonitor, at landets største fødeafdeling, Hvidovre Hospitals, var i gul eller rød status halvdelen af 2020. Det indikerer overbelægning og at opgaver må udskydes.

* 26. marts fortæller Region Hovedstaden, at man tilfører 18 millioner kroner i 2021 og 24 millioner kroner i 2022 til fødeområdet i regionen.

* 30. marts er sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd, hvor han skal redegøre for, hvordan regeringen vil styrke forholdene og undgå at:

- Førstegangsfødende ikke oplever at blive udskrevet kort tid efter fødslen.

- Fødende ikke bliver ladt alene i dele af fødselsforløbet på grund af travlhed.

- Fødende ikke bliver sendt videre i taxa til andre fødeklinikker på grund af kapacitetsmangel.