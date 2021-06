OVERBLIK: Flere regeringsledere har fået første stik

Samme budskab har tidligere lydt fra flere af hendes udenlandske kolleger.

Få her et overblik over, hvordan og hvornår udvalgte regeringsledere er blevet vaccineret mod coronavirus:

* Sveriges statsminister, Stefan Löfven

Den svenske statsminister fik 27. april det første stik med coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech. 63-årige Löfven havde allerede på forhånd gjort det klart, at han ville vente på, at hans aldersgruppe blev indkaldt.

Löfven sagde efterfølgende til pressen, at det ikke gjorde ondt, og at han havde været glad for vaccinen, uanset hvilken én han havde fået.

* Norges statsminister, Erna Solberg

Da 60-årige Solberg fik den første dosis af en vaccine mod coronavirus 26. april, var det med vaccinen fra Moderna.

I en udtalelse sagde Solberg efterfølgende, at hun håbede, at alle, der fik tilbud om en vaccine, ville tage imod det.

Fire norske minister blev vaccineret sammen med hende forud for et Nato-topmøde i juni, hvor Nato havde anbefalet, at alle deltagere vaccineres forud for mødet.

* Tysklands forbundskansler, Angela Merkel

Merkel fik det første stik med coronavaccinen fra AstraZeneca 16. april i den tidligere lufthavn Tempelhof i den tyske hovedstad, Berlin.

Forud for vaccinationen havde den 66-årige kansler fastholdt, at hun ville vente på, at det blev hendes tur.

Merkel selv gjorde ikke et stort nummer ud af vaccinationen. Hendes talsperson lagde et billede på Twitter af hendes vaccineattest og skrev blandt andet, at vaccination var nøglen til at overvinde pandemien.

* Storbritanniens premierminister, Boris Johnson

Den 56-årige britiske premierminister modtog den første dosis af AstraZeneca-vaccinen mod coronavirus 19. marts, hvor personer i hans aldersgruppe blev indkaldt.

Torsdag 3. juni han har fået andet stik, skriver Reuters.

Pressen var til stede, da han fik sit første stik, og Johnson sagde efterfølgende, at han ikke kunne anbefale vaccinationen nok. Han fik stikket på samme hospital i London, hvor han året forinden var indlagt med coronavirus.

* USA's præsident, Joe Biden

Allerede 22. december fik den nuværende amerikanske præsident den første dosis med coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech. Det foregik på direkte tv som led i en kampagne, der skulle styrke tilliden til vaccinationsindsatsen.

Med sine 78 år var Biden ikke i den målgruppe, som skulle vaccineres først.

- Jeg ønsker ikke at komme forrest i køen, men jeg vil sikre mig, at vi viser det amerikanske folk, at den er sikker at tage, lød det fra ham.

Kilder: Reuters, Ritzau, DR, SVT.