OVERBLIK: Flere lande henter børn hjem fra Syrien

Flere af børnene har dansk statsborgerskab. I mange tilfælde er deres mødre rejst til Syrien eller Irak for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Forsvarets Efterretningstjeneste orienterede for et halvt år siden Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien.

Udenrigsministeriet afviser, at der skulle være danske børn iblandt dem, der er blevet smuglet ud af Islamisk Stat.

Flere lande har allerede hentet børn hjem fra al-Hol og al-Roj. Dem kan du læse mere om her:

* Norge.

Norge hentede sidste år et søskendepar og parrets mor hjem til Norge. Ifølge det norske medie VG måtte kvindens far betale 14.600 kroner (20.000 norske kroner) i løsesum til Islamisk Stat for at få datteren løsladt.

* Sverige.

Børn er i flere omgange blevet hentet hjem til Sverige. En svensk morfar hentede sin afdøde datters syv børn hjem. Sverige har desuden forsøgt at hente to andre børn hjem fra al-Hol, men ifølge det kurdiske selvstyre er børnene blevet væk, skriver TV2.

* Finland.

Den 20. december 2020 repatrierede Finland seks børn og to mødre fra al-Hol-lejren. Da det finske udenrigsministerium dengang skrev om repatrieringen i en pressemeddelelse, var der cirka 15 finske børn og under 10 mødre tilbage i lejrene i det nordøstlige Syrien.

* Tyskland.

Tyskland hentede den 20. december 2020 12 børn og tre mødre hjem fra al-Hol og al-Roj. Syv af børnene var spædbørn, skrev det tyske udenrigsministerium.

* Rusland.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass har Rusland hentet hundredvis af russiske børn hjem fra familier, der har sluttet til sig terrorister i Syrien og Irak.

* Belgien.

Belgien har endnu ikke hjemtaget børn fra de syriske fangelejre, men premierminister Alexander De Croo gjorde det ifølge Euronews den 5. marts klart, at man vil hente mellem 30 og 50 børn. Belgien vil også overveje at hente mødrene til Belgien.

* Frankrig.

Ifølge mediet France24 havde Frankrig per 13. januar hentet i alt 35 børn hjem fra fangelejre i Syrien.

Kilder: Det finske udenrigsministerium, det tyske udenrigsministerium, France24, Tass, TV2, Euronews og VG.