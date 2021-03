OVERBLIK: Fisker blev politianmeldt efter kritik fra Rigsrevisionen

Storfiskeren Henning Kjeldsen fra Skagen er tiltalt for at have omgået reglerne for, hvor store andele af fiskekvoterne en enkelt person må eje.

* Det betød, at kvoteandele kunne sælges, købes og lejes mellem fiskerne.

* Der blev fastsat regler for, hvor store andele af kvoterne, som de enkelte fiskere må eje.

* I 2017 leverede Rigsrevisionen en skarp kritik af Miljø- og Fødevareministeriet for ikke at have gjort tilstrækkeligt for at sikre en koncentration af kvoterne hos nogle få fiskere.

* På baggrund af kritikken skete der politianmeldelse af en række fiskere for at have omgået reglerne.

* I december 2018 blev Henning Kjeldsen og hans hustru Birthe Kjeldsen sigtet.

* Sagen blev først efterforsket af Nordjyllands Politi, men senere overtog SØIK - i daglig tale Bagmandspolitiet - efterforskningen.

* I juni 2020 blev der rejst tiltale mod Henning Kjeldsen, hans hustru, en revisor og en advokat samt seks andre mænd.

* Henning Kjeldsen anklages for at have spillet en hovedrolle i sagen ved at have benyttet stråmandsselskaber til at erhverve sig en større andel af fiskekvoterne, end han havde lov til at besidde.

* 24. februar 2021 blev sagen indledt ved Retten i Holstebro. Alle tiltalte nægter sig skyldige.

* Der er afsat 25 retsdage til sagens behandling, og der ventes dom i maj eller juni.

Kilde: Ritzau.