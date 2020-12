OVERBLIK: Fire af fem mænd dømt i sag om bestikkelse

Fire af de fem er blevet dømt, mens én er frifundet.

Her kan du læse om sagens hovedpersoner:

* En 51-årig mand fra Aarhus har fået to et halvt års fængsel. Han var ansat i virksomheden Kemp & Lauritzen. Han var anklaget for at yde bestikkelse til to tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

* Den 51-årige var desuden anklaget for mandatsvig af særlig grov karakter for 836.000 kroner over for sin nu tidligere arbejdsgiver.

* Han har i retten erkendt sig delvist skyldig og sagt, at han handlede efter ordre fra sin chef.

* En 35-årig mand fra Viborg-egnen får to års fængsel. Han var ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvor han havde ansvar for blandt andet at godkende tilbud og fakturaer fra håndværkere og entreprenører.

* Han var anklaget for at have modtaget bestikkelse til en værdi af 1,7 millioner kroner i form af en tilbygning og en renovering af et hus. Blandt andet blev der bygget en ny stue samt sove- og badeværelse.

* Manden har nægtet sig skyldig og siger, at renoveringen blev betalt med kontanter, som til dels stammede fra sort arbejde, og som han opbevarede i rockwoollag på loftet.

* En 45-årig mand fra Herning-egnen får tre måneders betinget fængsel. Han var ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og havde ansvar for blandt andet at godkende tilbud og fakturaer fra håndværkere og entreprenører.

* Han var anklaget for at have modtaget bestikkelse i form af smedejernslåger og bøgehækplanter til en samlet værdi af 35.250 kroner.

* Manden har nægtet sig skyldig.

* En tømrermester fra Østjylland frifindes. Han var anklaget for medvirken til bestikkelse og medvirken til mandatsvig af særlig grov karakter for et samlet beløb på 775.000 kroner.

* En murermester fra Østjylland idømmes et års fængsel, heraf tre måneder ubetinget.

Han var anklaget for medvirken til bestikkelse og medvirken til mandatsvig af særlig grov karakter for sammenlagt 689.375 kroner.

* De to håndværkere har begge nægtet sig skyldige.

Kilder: Anklageskriftet, Retten i Viborg, Ritzau.