OVERBLIK: Finansloven indeholder både cykling og gasfyr

Over 500 millioner kroner skal styrke grøn mobilitet og bidrage med tiltag, for at gøre det mere attraktivt for danskerne at hoppe op på cyklen, når de skal transportere sig rundt.

En cykelpulje på 520 millioner kroner er en del af finansloven for 2021.

Det er blot et af mange punkterne i den nye finanslov, der lyder på 16 milliarder kroner. Det er dog kun en lille del, der forhandles om, da finansloven er på over 1000 milliarder kroner.

Få et overblik over hovedpunkterne her:

Styrket ældrepleje.

* 425 millioner kroner i 2021, 450 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 og 500 millioner kroner årligt fra 2024 til højere faglighed og flere hænder i ældreplejen. Det vil være nok til at ansætte 1000 flere i ældreplejen.

Børn.

* Der afsættes 200 millioner kroner årligt til 2023, 400 millioner kroner i 2024 og 200 millioner årligt fra 2025 og fremad til hurtigere at indfase minimumsnormeringer. Det betyder, at lovkravet om minimumsnormeringer gælder fra 2024. Minimumsnormeringer betyder, at der er sat mål for, hvor meget pædagogisk personale, der skal være per barn.

* 21 millioner kroner til at udbrede organisationen Headspace, som arbejder med at hjælpe og forebygge unge med psykiske lidelser.

Sundhed og socialområdet.

* 22,8 millioner kroner i 2021 og 47,2 millioner kroner afsættes årligt fra 2022 og frem til en forlængelse og udvidelse af tilbuddet om gratis psykologbehandling til 18 til 24-årige.

* Der afsættes 10 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 for at løfte Arbejdstilsynet for at styrke indsatsen målrettet sexchikane og psykisk arbejdsmiljø.

Ungdomsuddannelser.

* Der afsættes 220 millioner kroner årligt fra 2021 til 2024 til et løft af taxametertilskuddene på de gymnasiale uddannelser. Det skal styrke den undervisningsfaglige kvalitet.

* Derudover afsættes der 160 millioner kroner til erhvervs-, social- og sundhedsuddannelserne.

Kulturløft.

* 901 millioner kroner går til annullering af de planlagte besparelser i Danmarks Radio.

* 437 millioner går til kulturområdet herunder 80 millioner kroner til mere børne- og opsøgende teater.

* 750 millioner kroner til at støtte oplevelsesøkonomien, eksempelvis restauranter og hoteller. Herunder skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort samt civilsamfundsindsatser for udsatte og sårbare borgere.

Klima, natur og miljø.

* Knap 3 milliarder kroner til blandt andet udfasning af olie- og gasfyr, tilskud til grønne boligforbedringer og transport eksempelvis ladestandere og elfærger.

* 630 millioner kroner til oprensning af generationsforurening blandt andet ved det tidligere Grindstedværket og Høfte 42.

* En cykelpulje på 520 millioner kroner, som skal fremme grøn mobilitet og tilskynde borgerne at vælge cyklen.

Kilde: Finansministeriet