OVERBLIK: Fem håbefulde historier i coronamørket

Få et overblik over fem af dagens opmuntrende coronahistorier her:

* I perioden fra 31. januar til 3. februar har den danske ledighed ligget omkring et niveau på cirka 176.500 personer. Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Den stabile udvikling i ledigheden dækker over, at der blev henholdsvis tilmeldt og afmeldt omkring 6000 personer omkring månedsskiftet.

Dermed har der ikke været nogen stigning i ledigheden omkring månedsskiftet, konstaterer Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, og det er glædeligt.

- Det er en rigtig positiv overraskelse, da de helt store spring i de daglige ledighedstal ellers typisk finder sted omkring månedsskiftet, skriver han i en skriftlig kommentar.

* Gymnasieeleverne bliver stadig undervist derhjemme virtuelt, og de befinder sig i en meget anderledes og svær situation. Derfor mener ledelsen på Rungsted Gymnasium, at skolens 800 elever har brug for opmuntring.

Det får de torsdag eftermiddag, hvor skolens rektor og elevrådet kører rundt og deler gaver ud til den enkelte elev.

De får blandt andet en hættetrøje og chokolade, skriver TV2 Lorry. Desuden får de en hilsen fra ledelsen og alle skolens lærere, hvor der blandt andet står, at de savner eleverne og glæder sig til at se dem igen.

Håbet er at give eleverne lidt motivation.

* I næste uge kommer de første leverancer af coronavaccinen fra medicinalselskabet AstraZeneca og Oxford University, men modsat de to første vacciner skal den ikke gives til alle.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at den som udgangspunkt gives til folk under 65 år, som ikke har risiko for et alvorligt forløb med coronavirus.

Det betyder, at personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren, der har særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion, nu rykker frem i vaccinekøen.

Det er ifølge Sundhedsstyrelsen meget positivt, fordi personalet har måtte træde lidt tilbage i køen som følge af nedsatte leverancer i forrige uge.

* Der er nu i alt ti kommuner, hvor smitten med coronavirus er skrumpet så meget, at de er under sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse.

Det fremgår af tal fra Statens Serum Instituts (SSI) daglige coronavirusopdatering torsdag.

Kommunerne under bekymringsgrænsen er Tønder, Silkeborg, Favrskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Bornholm, Samsø, Ærø og Læsø.

En kommune kommer over sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse, hvis den har et incidenstal på mere end 20. Det betyder, at der inden for en periode på syv dage har været mere end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

* I Storbritannien er der indledt et forsøg, hvor det skal undersøges, om det gør en forskel, at man får forskellige coronavacciner ved den første og den anden vaccination.

Den nye undersøgelse, som ledes af Det Nationale Konsortium for Immunitets-Evaluering, gennemføres med over 800 frivillige. De vil alle være 50 år eller ældre.

Bag det nye forsøg er der en hypotese om, at desto mere fleksibilitet, der er i vaccinationsprogrammerne, desto bedre, rapporterer BBC.

Det vil samtidig gøre det lettere at klare kriser, hvis der kommer et stop for leveringer af bestemte typer af vacciner.

Samtidig siger forskere, at det potentielt set også kan give bedre beskyttelse, hvis man er vaccineret med to forskellige vacciner.