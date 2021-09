OVERBLIK: Fem års forløb frem til rigsretssagen

Her kan du læse mere om sagen:

* I 2016 udgår en instruks fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at alle asylpar, hvor den ene er mindreårig, skal adskilles.

* Daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er advaret om, at en sådan praksis vil være ulovlig, da parrene har krav på individuel sagsbehandling.

* I 2017 konkluderer Ombudsmanden, at instruksen var ulovlig.

* Før folketingsvalget i 2019 er der ikke politisk flertal for at nedsætte en kommission. Det sker i januar 2020.

* I december 2020 kommer kommissionen med en delberetning, der slår fast, at instruksen var "klart ulovlig". Inger Støjberg blev advaret, og hun misinformerede Folketinget.

* 6. januar fremlægger to advokater deres vurdering af sagen for Folketinget. Advokaterne konkluderer, at der er en "rimelig formodning" om dom, hvis der rejses en sag. De er siden blevet anklagere i sagen.

* 2. februar vedtager et stort flertal i Folketinget at sende Støjberg for den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien. Støjberg forlader siden Venstre, hvoraf størstedelen stemte for en rigsretssag.

* 2. september 2021 indledes rigsretssagen. Der er planlagt 38 retsmøder med det sidste 30. november. Der forventes dom inden jul.