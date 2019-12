OVERBLIK: Farmor sigtet for at efterlade børn på gaden

En person, som hævder at være i familie med børnene, er sigtet i sagen. Yderligere to er tilbageholdt.

Få overblik over forløbet i sagen her:

* Lørdag klokken 18.30 får Østjyllands Politi et opkald fra en borger, der har fundet to efterladte børn på Park Allé i det centrale Aarhus. En cirka etårig pige sidder i en klapvogn, mens en dreng på omkring 2,5 år står ved siden af.

* Børnene bliver bragt til politigården i Aarhus og derefter til kommunens familiecenter, der passer dem på en institution. Det blev indledningsvist vurderet, at børnene var af østeuropæisk herkomst. Det blev senere ændret til afghansk. De formodes at være søskende.

* Pigen er for lille til at have et sprog, og det har ikke været muligt for politiet at kommunikere med drengen via tolk.

* Søndag efter "en særlig henvendelse" tager politiet til stationsbyen Ølgod i Sydvestjylland. Her bliver en mand på 33 år og en kvinde på 25 år omkring midnat administrativt frihedsberøvet. Det betyder, at de ikke behøves at blive stillet for en dommer.

* Frihedsberøvelsen sker for at fastslå deres identitet. De vil ikke tale med politiet.

* Natten til mandag bliver en 54-årig afghansk kvinde anholdt i en lejlighed i Aarhus. Hun er efter eget udsagn børnenes farmor. Hun har lovligt ophold i Danmark, hvor hun har adresse i Ølgod.

* Den 54-årige kvinde er sigtet for at vanrøgte børnene samt for at efterlade dem i hjælpeløs tilstand.

* Mandag oplyser Østjyllands Politi på et pressemøde, at det har indsamlet videoovervågning fra området ved Park Allé, som det var ved at gennemgå. Mandag eftermiddag havde politiet ikke fundet videomateriale, der viser, at den påståede farmor skulle have stillet barnevognen ved findestedet.

* Samme dag bliver den formodede farmor fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, hvor en anklager begærer hende varetægtsfængslet. Kvinden nægter sig skyldig i anklagerne.

* Dommeren vælger at løslade kvinden. Den 54-årige er dog stadig sigtet i sagen.

* På et pressemøde mandag oplyste social- og beskæftigelsesdirektør Erik Kaastrup-Hansen fra Aarhus Kommune, at børnene efter omstændighederne har det godt. På familiecentret er der fokus på at give dem ro og voksenkontakt med få mennesker omkring dem.

Kilder: Østjyllands Politi, DR, TV2.