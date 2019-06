OVERBLIK: Europa er de mest vaccineskeptiske i verden

Europæere er mest skeptiske over for vacciner, mens befolkningen i Afrika og dele af Asien har størst tiltro til vacciner.

De adspurgte i undersøgelsen har blandt andet svaret på, om vacciner er effektive, og om vacciner er vigtige for børn at få.

Her er eksempler på, hvad nogle af de europæiske lande har svaret:

* I Danmark mener 4 procent, at vacciner ikke er effektive, mens 3 procent ikke mener, at vacciner er vigtige for børn.

* Franskmænd er mest skeptiske over for vacciner. Her svarede 19 procent af de adspurgte franskmænd, at vacciner ikke er effektive, mens 10 procent mener, at vacciner ikke er vigtige for børn at få.

* I Belgien mener 10 procent af de adspurgte, at vacciner er ineffektive, mens 8 procent mener, at vacciner ikke er vigtige for børn.

* I Portugal mener 9 procent, at vacciner er ineffektive, mens 1 procent ikke mener, at vacciner er vigtige for børn.

* I Schweiz mener 7 procent ikke, at vacciner er effektive, mens 9 procent mener, at vacciner ikke er vigtige for børn at få.

* I Bulgarien er det også 7 procent af de adspurgte, der mener, at vacciner er ineffektive. Og 7 procent mener ikke, at vacciner er vigtige for børn at få.

* I Italien svarer 6 procent, at vacciner ikke er effektive, mens 8 procent mener, at vacciner ikke er vigtige for børn at få.

* I England synes 3 procent ikke, at vacciner er effektive, mens fire procent ikke mener, at vacciner er vigtige for børn at få.

Kilder: BBC, WHO.