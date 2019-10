Demonstranter foran Christiansborg Slotskirke. Her stod de før, under og efter den gudstjeneste, som folketingsmedlemmer var med til i forbindelse med Folketingets åbning. Erhvervsorganisationer vil være en del af løsningen på klimaudfordringerne, lyder det samstemmigt.

OVERBLIK: Erhvervslivet er klar til at indfri klimamål

Erhvervsorganisationer fastslår efter åbningstale, at de kan hjælpe regeringen med at lykkes med klimamål.

Folketinget er tirsdag blevet åbnet, og statsminister Mette Frederiksen (S) har holdt sin første åbningstale.

Den er blevet kritiseret for at være dyster og ukonkret, mens andre ser gode takter hos statsministeren i forhold til den kommende regeringstid.

Her er et overblik over, hvordan organisationer og erhvervslivet tager imod statsministerens tale:

* Dansk Erhverv:

- Det er selvfølgelig helt rigtigt, at statsminister Mette Frederiksen adresserer en af de største og mest akutte udfordringer, som ikke bare Danmark, men hele kloden står over for.

- Jeg vil gerne kvittere for, at statsministeren vil inddrage erhvervslivet, og jeg kan sige, at vi er fuldstændig klar. Vi skal tænke nyt, opfinde og i det hele taget være smarte, når det gælder klimaet globalt og lokalt. Vi er en del af løsningen, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen.

* Dansk Industri:

- Et stadig bedre samfund for kommende generationer kræver, at vi tør at investere i fremtiden og prioritere hårdt, når det er nødvendigt.

- Dansk Industri bakker derfor fuldt op om regeringens ønsker om at afskaffe omprioriteringsbidraget og at afsætte flere penge på finansloven til forskning i grønne løsninger. Vi mener faktisk, at vi både kan og skal være mere ambitiøse, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen.

* Dansk Byggeri:

- Det er flot, at statsministeren anerkender, at erhvervslivet har overhalet politikerne, når det drejer sig om klima og grøn omstilling. Bygge- og anlægsbranchen er klar, når målet om 70 procent CO2-reduktion skal nås, siger administrerende direktør Lars Storr-Hansen.

* Fagbevægelsens Hovedorganisation:

- Velfærden er blevet svækket betydeligt de senere år. Det er en trist udvikling. Derfor er jeg meget tilfreds med, at statsministeren lover et markant løft af velfælden. Vi går en ny og bedre tid i møde, siger formand Lizette Risgaard.

* Fagforeningen FOA:

- Vi har længe talt for at sætte medarbejdernes faglighed og borgernes behov før kontrol og styring. Vi ser gerne på, hvordan vi sætter tilliden i centrum ude på arbejdspladserne. Men husk nu at tillid går begge veje, siger formand Mona Striib.

* Fagforeningen Djøf:

- Forslaget om en nærhedsreform viser reel vilje og selverkendelse. God velfærd kommer ikke af politisk vilje og klare rammer alene. God velfærd skabes i samarbejde mellem engagerede og fagligt dygtige medarbejdere og ledere. Regeringens udspil kunne godt indeholde meget mere om samarbejde, siger formand Henning Thiesen.

* Ledernes Hovedorganisation:

- Der var flere gode elementer i statsministerens åbningstale, og et af dem var hendes store fokus på, hvordan vi får en mere velfungerende offentlig sektor. Tillid til de ansatte og flere ressourcer gør det ikke alene.

- Det er fuldstændig afgørende, at vi også får styrket ledelsen af den offentlige sektor. Og det kræver bedre og klarere rammer for de offentlige ledere. Den vinkel savnede vi, siger direktør Henrik Bach Mortensen.