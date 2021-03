- Vi giver mulighed for, at flere danskere kan komme ud og lave ting sammen udenfor. Vi skal gøre det ansvarligt, men uden at sætte smitten over styr, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) efter forhandlingerne torsdag.

OVERBLIK: Endnu et lille hjørne af Danmark genåbner mandag

Mandag kan en lille del af det danske samfund åbne en smule mere. Det sker, efter at Folketingets partier i forrige uge blev enige om en mindre genåbning.

Under forhandlingerne torsdag forsøgte blå blok at få genåbnet yderligere dele af erhvervslivet. Dog uden held.

Mandag er også dagen, hvor partilederne igen mødes for at forhandle om en mere langsigtet genåbningsplan.

Få her et overblik over, hvilke dele af samfundet der er omfattet af aftalen om ekstra genåbning:

* Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden genåbner efter samme model som resten af landet.

Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens. Det vurderes af Epidemikommissionen.

I Albertslund, Brøndby og Høje-Taastrup må elever i 9. og 10. klasse komme i skole en dag om ugen til udendørs undervisning. I resten af landet er afgangseleverne allerede vendt tilbage til fysisk undervisning. Både her og i de øvrige kommuner i hovedstadsområdet skal de møde op på skolerne halvdelen af undervisningstiden.

* Der gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik på alle landets erhvervsuddannelser.

* Forsamlingsforbuddet hæves fra fem til ti personer udendørs. Man opfordres stadig til maksimalt at være fem personer i hjemmet og begrænse social kontakt.

* Forsamlingsforbuddet hæves også for udendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer.

* Der åbnes for udendørs gudstjenester med op til 50 personer. Regler for indendørs gudstjenester fastholdes.

Kilde: Statsministeriet.