OVERBLIK: En buste fra kunstakademiet blev smidt i havnen

Her følger et overblik over bustesagen:

* Videoen, hvor busten af Frederik V smides i kanalen bag Charlottenborg Slot, offentliggøres på nettet den 6. november. Frederik V var grundlægger af akademiet.

* Hærværket beskrives som en happening, der er gjort i solidaritet med de mennesker, der lever med efterdønningerne af dansk kolonialisme. Politiet efterforsker det som groft hærværk.

* En uge senere tager institutleder på kunstakademiet Katrine Dirckinck-Holmfeld ansvaret for happeningen i et interview med Politiken. Hun blev efterfølgende bortvist fra kunstakademiet.

* Kulturminister Joy Mogensen iværksætter den 19. november en uvildig undersøgelse af undervisningen, studiemiljøet og organisationskulturen på kunstakademiet.

* Flere medier beskriver, hvordan der er uro og dårlig stemning på kunstakademiet. Allerede før busten bliver stjålet, skriver Weekendavisen, at næsten samtlige professorer på akademiet har erklæret mistillid til rektor Kirsten Langkilde.

* 14. december fratræder Kirsten Langkilde som rektor. Hun og Kulturministeriet kan ikke blive enige om, hvad der skal til at for at løse udfordringerne på kunstakademiet.

Kilder: Ritzau, Berlingske, Politiken, Weekendavisen.