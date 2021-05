OVERBLIK: Emirat blev iransk i 1925 og er nu centrum i spionsag

Tre mænd fra bevægelsen ASMLA er anklaget for at hjælpe en saudiarabisk efterretningstjeneste med at spionere på dansk grund. De er desuden tiltalt for at bistå terrororganisationer økonomisk og for at billige en terrorhandling.

Få et overblik over sagen her:

* ASMLA er en forkortelse for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. En af de tre tiltalte var med til at stifte bevægelsen i 1999.

* Bevægelsen kæmper for, at provinsen Khusistan i det vestlige Iran skal løsrives. Provinsens hovedby er Ahvaz - araberne kalder den Ahwaz med et "w".

* Khusistan har været en del af først Persien og senere Iran siden 1925, men området huser mange arabisktalende. Frem til 1925 var området et emirat kaldet Arabistan.

* Omtrent 90 procent af Irans olieressourcer er i Khusistan. Området var af den grund et strategisk mål for Saddam Hussein i krigen mod Iran i 1980'erne. Hussein ønskede at annektere området.

* De tre tiltalte kom til Danmark i 2006 og 2007. Siden 2008 har de været efterlyst af de iranske myndigheder.

* Fra en adresse i Ringsted har de drevet Ahwazna Fonden, som har sendt satellit-tv på vegne af ASMLA.

* Den 22. september 2018 blev en militærparade angrebet i Ahvaz. Mindst 25 blev ifølge internationale medier dræbt. Til stede ved paraden var højtstående medlemmer af den iranske Revolutionsgarde.

* Efter angrebet ytrede de tre tiltalte sig på både Twitter og via tv-stationen på en måde, som efter anklagemyndighedens opfattelse er at regne for en billigelse af et terrorangreb. Blandt andet kaldte de angrebet på paraden for "heltemodigt" og "selvforsvar", fremgår det af anklageskriftet.

* Dette blev de sigtet for allerede kort efter angrebet, altså i efteråret 2018. I den forbindelse fandt politiet en usb-nøgle hos ASMLA-lederen, som indeholdt en række oplysninger, som siden skulle danne grundlag for en langt større sag.

* I marts 2019 udstedte Radio- og tv-nævnet et påbud om, at Ahwazna Fonden skulle stoppe med at sende tv, idet man anså det som propagandavirksomhed.

* I september 2019 lukkede politiet broer og afspærrede veje over hele landet. Det frygtede, at iranske agenter var på vej til Danmark for at likvidere ASMLA-lederen.

* Senere blev en mand i Sverige anholdt for at deltage i netop sådan en planlægning. Han blev i byretten idømt syv års fængsel. Den dom er anket til Østre Landsret.

* I februar 2020 blev de tre ASMLA-folk anholdt og sigtet for at bistå en saudiarabisk efterretningstjeneste med at arbejde i Danmark. De blev fængslet, og siden blev sigtelserne udvidet til også at omfatte støtte til terrorgrupper.

* De tre nægter sig skyldige. De mener, at de fører en legitim frihedskamp mod et undertrykkende regime.

* Sagen mod dem blev indledt 29. april. Der ventes dom i november eller december 2021.