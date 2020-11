OVERBLIK: Ellemann vil kæmpe i tre politiske arenaer

Her er et overblik:

* Økonomi: Venstre vil føre en "ansvarlig økonomisk politik, som skaber danske arbejdspladser og gør Danmark både grønnere og rigere".

- Der er to veje i dansk politik. Der er den socialdemokratiske vej. Hvor vi hæver skatten for alle os, der bor i Danmark. Og for vores virksomheder, så det svækker økonomien og sender arbejdspladserne ud af Danmark.

- Og så er der Venstres vej. Hvor vi holder skatten nede. Investerer i danske job og insisterer på, at det altid skal kunne betale sig at gå på arbejde, siger Ellemann i talen.

* Velfærd: Venstre vil give borgerne flere "valgmuligheder" tilpasset "den enkeltes behov".

- Velfærd handler ikke kun om flere penge. Det er for let at sige, at tingene bliver bedre, hvis vi bruger flere penge. Det er det sædvanlige svar fra venstrefløjen.

Specifikt i forhold til ældreplejen siger Ellemann:

- Første skridt bliver at indføre bestyrelser på alle plejehjem i Danmark. Så pårørende bliver direkte involveret og kan henvende sig, hvis der er problemer.

- Dårlige ledere i den offentlige sektor, de skal ikke bare flyttes til et nyt område, de skal ikke længere være ledere. Det er sådan, det foregår andre steder.

- Næste skridt bliver at sikre, at alle danskere uanset postnummer - har et alternativ og et frit valg. Vi har en ambition om friplejehjem i alle kommuner i Danmark. Vi foreslår, at alle kommuner stiller en ældrevejleder til rådighed, der kan give indblik i valgmulighederne, når man eksempelvis skal på plejehjem, så man kender sine rettigheder og kan finde det tilbud, der passer til ens behov, siger Ellemann i talen.

* Udlændinge: Venstre ønsker en "stram og konsekvent" udlændingepolitik.

- Vi er udfordret af årtiers fejlslagne integration, hvor naivitet og en misforstået godhed gjorde, at der ikke blev stillet tydelige og rimelige krav. For mange kom hertil og for mange har fået lov til at leve afsondret fra fællesskabet uden at skulle bidrage.

- Derfor er det tid til, at vi i langt højere grad retter fokus mod, hvad man kan kalde den nære udlændingepolitik. Den politik, der handler om de krav, vi stiller, når man vil leve sit liv i Danmark.

- Vi skal være langt mere konsekvente i den nære udlændingepolitik. Vi skal ikke finde os i, at udlændinge kommer til Danmark og ikke opfører sig ordentligt.

- Derfor skal gøre mere for at udvise dem, der ikke vil følge Danmarks love. Det skal vi stramme op på, siger Ellemann i talen.