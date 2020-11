OVERBLIK: Ejendomsstyrelse fik kritik af lemfældig kontrol

To af de tiltalte var ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. To er håndværksmestre og en tredje var ansat i virksomheden Kemp & Lauritzen.

Sideløbende efterforsker Bagmandspolitiet en anden sag, der involverer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Læs om forløbet her.

* Den aktuelle straffesag tager sin begyndelse i november 2016, da en medarbejder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og en medarbejder i Kemp & Lauritzen bortvises fra deres arbejdspladser og politianmeldes.

* Først 6. december 2019 kommer sagen frem i offentligheden. Det sker, da Midt- og Vestjyllands Politi udsender en pressemeddelelse om, at der nu er rejst tiltale mod fem mænd i en stor sag om bestikkelse.

* Samme dag har Statsrevisorerne holdt pressemøde på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen. Her er der skarp kritik af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 54 ud af 64 undersøgte projekter.

* Der mangler kontrol af procedurer for indkøb af varer og tjenesteydelser.

* Der er således høj risiko for, at der begås fejl, svig og berigelsesforbrydelser, lyder det fra Statsrevisorerne.

* Samtidig kommer det frem, at der er indgivet politianmeldelse mod yderligere to medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

* Det oplyses, at direktøren for ejendomsstyrelsen, Hans J. Høyer, er blevet fritaget for tjeneste, og at et rejsehold fra Forsvarsministeriet er sendt til styrelsens hovedsæde i Hjørring.

* I juni 2020 oplyser Anklagemyndigheden, at Bagmandspolitiet har overtaget efterforskningen af sagen med de to politianmeldte.

* Denne sag er nu vokset i størrelse og omfatter fem personer, oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

* Sagen vedrører mulig svindel med kontrakter, indkøb og tjenesteydelser i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

* 7. oktober oplyser Forsvarsministeriet, at en ekstern advokatundersøgelse placerer et ansættelsesretligt ansvar hos to ledende medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

* Vurderingen er, at "der over for direktøren er grundlag for at iværksætte et ansættelsesretligt forløb med henblik på afskedigelse", står der i pressemeddelelse.

