OVERBLIK: EU-dom kan genåbne sager om familiesammenføring

Sagen har haft stor bevågenhed politisk, fordi den potentielt kan få betydning for en lang række sager, hvor Danmark har afvist familiesammenføring.

Her er baggrunden for sagen:

* Østre Landsret havde bedt EU-Domstolen vurdere, om et tilknytningskrav, som tidligere var gældende i Danmark ved ansøgning om at få sin ægtefælle til Danmark, er i strid med en associeringsaftale mellem EU og Tyrkiet.

* Konkret handler sagen om et tyrkisk ægtepar, der i 2010 blev nægtet familiesammenføring i Danmark.

* EU og Tyrkiet indgik en associeringsaftale i 1963, som kan give tyrkiske statsborgere ret til ophold i EU-lande som familiesammenførte med tyrkere, der er økonomisk aktive med lovligt ophold i et EU-land.

* I 1980 blev en såkaldt stand still-bestemmelse (fastfrysningsklausul) koblet til EU-aftalen med Tyrkiet.

* Den siger, at aftalens parter "ikke må indføre nye begrænsninger" for arbejdstagere og deres familiemedlemmer.

* Tilknytningskravet, der i dag er erstattet af et integrationskrav, betyder i udgangspunktet, at eksempelvis en familiesammenføring for et tyrkisk par kræver, at parrets tilknytning til Danmark skal være større end til Tyrkiet.

* Dette krav er dog indført efter klausulen fra 1980.

* Domstolen skulle tage stilling til, om de "nye begrænsninger", der kom med tilknytningskravet, kan "anses for at være begrundet i et tvingende alment hensyn til at sikre virkeliggørelsen af det forfulgte lovlige formål".

* Formålet med tilknytningskravet er at sikre en vellykket integration, og EU-Domstolen skulle således vurdere, om tilknytningskravet er egnet til at sikre det overordnede mål om integration.

Og her mener EU-Domstolen ifølge onsdagens afgørelse, at tilknytningskravet ikke er egnet til at sikre det mål.

Kilder: EU-Domstolen, Udlændinge- og Integrationsministeriet og associeringsaftalen mellem Tyrkiet og EU.