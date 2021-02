OVERBLIK: EL-regler om rotation betyder farvel til Skipper

Enhedslisten har onsdag skiftet politisk ordfører. Pernille Skipper er trådt tilbage, da hun ikke genopstiller ved næste valg til Folketinget.

I stedet bliver Mai Villadsen politisk ordfører for partiet på Christiansborg.

Årsagen til, at Pernille Skipper ikke stiller op til næste valg, skal findes i Enhedslistens vedtægter. Her har partiet indskrevet et rotationsprincip, der sætter grænser for, hvor mange gange partiets folkevalgte må genvælges.

Her er en gennemgang af Enhedslistens regler:

* Enhedslisten har en begrænsning for, hvor længe partiets politikere må være kandidater til eksempelvis Folketinget.

* Enhedslisten vælger sine spidskandidater til Folketinget ved en urafstemning på partiets årsmøde.

* Sidste år blev det afholdt i oktober. I år afholdes det i maj.

* Hvis man vil være kandidat ved urafstemningen, må man ikke have siddet de seneste syv år i Folketinget.

* En række andre politiske hverv tæller også med mod loftet på syv år. Hvis man været medlem af EU-Parlamentet eller været fuldtids lokalpolitiker, tæller det også med.

* Hvis der er tale om men kombination af ansættelse og politisk valgt er perioden på ti år.

* Man kan ikke undslippe loftet på de syv år ved at skifte hverv. Har man tre år som borgmester og derefter fire år i Folketinget, tæller det som syv år - og man kan ikke stille op ved urafstemningen.

* Til gengæld tæller tid på barsel eller anden orlov ikke med.

Hvorfor rammer loftet Pernille Skipper?:

* Pernille Skipper blev valgt til Folketinget ved valget i september 2011.

* Da Enhedslisten afholdt årsmøde i april 2018, havde Pernille Skipper altså ikke siddet syv fulde år endnu. Hun kunne dermed godt stille op som kandidat - og hun blev valgt som partiets spidskandidat.

* Da Enhedslistens årsmøde i 2019 først blev afholdt i oktober, var hun altså stadig kandidat, da valget blev udskrevet i juni 2019.

* Siden da har hun rundet de syv år, og hun vil altså ikke være at finde på stemmesedlen ved næste valg.

* Når først et medlem er valgt, må man sidde perioden ud. Derfor kan Pernille Skipper fortsætte som medlem af Folketinget resten af valgperiode.

* Posten som politisk ordfører vælges af og blandt partiets medlemmer på Christiansborg. Derfor er der intet i vedtægterne, der tvinger Pernille Skipper til at stoppe som politisk ordfører.

* Hun har dog trukket sig med henvisning til, at hun ikke kan genopstille ved næste valg og derfor "giver stafetten videre" nu.

Hvem bliver ellers ramt?:

* Blandt Enhedslistens resterende 12 medlemmer i Folketinget står det klart, at i hvert fald Henning Hyllested, Christian Juhl og Eva Flyvholm ved næste valg er forhindret i at blive kandidater.

* Derudover har Jakob Sølvhøj erklæret, at han - helt frivilligt - har valgt ikke at genopstille.

Kilde: Ritzau og Enhedslistens vedtægter.