OVERBLIK: Dubai lokker turister med åbne barer og godt vejr

Statsminister Mette Frederiksen (S) har haft svært ved at skjule sine tanker om kendte og sportsstjerner, der tager på ferie i Dubai. - Der er en grund til, at verden er gået i rød. Der er en grund til, at vi over for alle, inklusive dansk erhvervsliv, som vi lever af i dette land, virkelig anmoder om, at vi ikke rejser ud, sagde hun tirsdag. (Arkivfoto)

Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix