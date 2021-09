OVERBLIK: Drabschef fra ubådssag dømt for brud på straffeloven

Overtrædelserne skete i forbindelse med en bogudgivelse. Jens Møller er nok mest kendt for at være efterforskningsleder i sagen om drabet på den svenske journalist Kim Wall, der blev dræbt i en ubåd i Køge Bugt.

Den tidligere drabschef i Københavns Politi Jens Møller er tirsdag idømt 15 dagbøder a 1000 kroner for brud på tavshedspligten og for uberettigede opslag i politiets sagssystem.

Få overblik over sagen her:

* Bogen "Opklaret - drabschefens erindringer" udkom 24. oktober 2018. Bogen er skrevet af Jens Møller og journalist Stine Bolther.

* 30. oktober 2018 anmeldte Københavns Politi den daværende drabschef Jens Møller for brud på tavshedspligten.

* I den forbindelse skiftede Møller job. Fra at have været drabschef blev han leder af politiets indbrudsgruppe. Efter nogle måneder valgte han at gå på pension efter 37 år i politiet.

* I februar 2021 rejste Statsadvokaten i København tiltale mod Møller. Han blev anklaget for i bogen at have brudt tavshedspligten i forbindelse med omtale af tre sager. Alt i alt var der rejst tiltale for ni passager i bogen.

* Han blev desuden anklaget for uberettiget at have slået op i politiets sagssystem Polsas i to sager.

* 19. august 2021 blev sagen mod Jens Møller indledt ved Københavns Byret. Her nægtede han sig skyldig i alle anklagepunkter. Han forsvarede sig med, at alle tavshedsbelagte oplysninger allerede var beskrevet offentligt i medier og i domme fra forskellige retter.

* 28. september 2021 traf dommer Elisabeth Larsen i Københavns Byret afgørelse i sagen. Hun gav Jens Møller ret i, at de tavshedsbelagte oplysninger allerede var offentliggjort. Bortset fra i ét tilfælde.

Hun vurderede også, at to opslag i politiets sagssystem var sket som led i faktatjek til bogen og dermed ikke havde nogen tjenestelig berettigelse. Derfor var der tale om stillingsmisbrug.