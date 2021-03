OVERBLIK: Drabet på 16-årige Servet

Københavns Politi arbejder stadig på højtryk for at opklare drabet på den 16-årige Servet Abdija, der den 16. oktober 2017 blev dræbt med seks skud foran sin opgang i Ragnhildgade på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro.

Her er et overblik over sagen:

* Mellem klokken 20.15 og 20.30 bemærker vidner to maskerede mænd, der står i buskadset ved fodboldbanen ved Haraldsgården. Det er tæt på Servets bopæl.

* Omkring klokken 21.00 går Servet ad Haraldsgade mod sin bopæl i Ragnhildgade. I krydset mellem Haraldsgade og Ragnhildgade møder han nogle venner. De hilser kort på hinanden, før Servet fortsætter mod hjemmet.

* Kort efter klokken 21.00 løber to-tre sortklædte mænd ad stisystemet ud for Ragnhildgade nummer 18, 20 og 22. Kort efter høres flere knald.

* Klokken 21.05 dræbes Servet af seks skud foran sin bopæl på Ragnhildgade 48.

* Flere vidner bemærker kort efter tre sortklædte og maskerede mænd flygte fra gerningsstedet ad stisystemet i gården i retning mod Ragnhildgade nummer 12.

Her løber de tre mænd rundt om husgavlen, over Lersø Parkallé og videre over til lokalkørebanen på den modsatte side, hvor de sætter ind i en sort Audi A6 stationcar, der herefter kører hurtigt fra stedet.

* Flugtbilen kører ad mellemvejen ved boligblokken Studsgaardsgade nummer 15-23 og videre frem til Studsgaardsgade, hvor den svinger til venstre i retning mod Rovsinggade.

* 31. oktober 2017 bliver Servet begravet i landsbyen Xhepcishte i Makedonien.

* 17. april 2019 bliver en 34-årig svensker med jugoslavisk baggrund idømt to års fængsel for at have solgt et af de våben, Servet blev dræbt med. Det var en ni millimeter pistol af mærket Zavodi Crvena Zastava, som han solgte til en ukendt person for 20.000 svenske kroner - det svarede dengang til 14.000 danske kroner.

* 18. marts 2021: Københavns Politi oplyser, at gerningsmændene skal findes blandt medlemmer at eller personer med tilknytning til den opløste bande Loyal To Familia. De har skudt den forkerte, for Servet havde intet med bander eller anden kriminalitet at gøre. Han var med politiets ord "en gennemført god dreng".

Samme dag oplyser politiet, at man har fundet gerningsmændenes flugtbil. Den undersøges nu af teknikere. Hverken den nuværende eller tidligere ejer har noget med drabet at gøre.