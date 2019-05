OVERBLIK: Distortion trækker 100.000 på gaden om dagen

Læs mere om gadefesten her:

Det er 21. gang, at arrangementet løber af stablen.

* I år varer den fra onsdag den 29. maj til søndag den 2. juni, hvor over 50 scener bliver sat op rundt omkring i hovedstaden.

* Den begynder på Nørrebro, rykker torsdag til Vesterbro, og så er der "final party" på Refshaleøen både fredag og lørdag.

* Der lægges onsdag ud med en særlig hæder til nu afdøde DJ Morten Lindberg, der måske er bedre kendt som Master Fatman. Han har selv tidligere spillet til Distortion og hyldes med sangen "Love is in the air".

* Der festes ikke hele døgnet. Gadefesten rykker ind i bydelene klokken 16.00, og klokken 22.00 trækkes stikket til højttalerne. Enkelte steder varer festen til klokken 23.00.

* Det er gratis at deltage i festerne i løbet af dagen, mens aftenarrangementer med internationale kunstnere koster penge.

* Der ventes cirka 100.000 deltagere hver dag under gadefesterne i indre by. På Refshaleøen ventes mellem 10-20.000 om dagen at feste med.

* I 2018 modtog Københavns Kommune 110 skriftlige klager fra borgere i forbindelse med Distortion. I 2017 modtog kommunen 33 klager.

* Klagerne fokuserer primært på støj, urin og glasskår i gaderne samt beskidte veje i morgentimerne.

* Der er sat en støjgrænse på maksimalt 80 decibel målt ved nærmeste bygning ved veje og gader. Ved pladser er der en støjgrænse på 60 decibel.

* I år har Distortion hyret et eksternt lydfirma, som sammen med kommunens støjvagter skal sikre, at der ikke larmes for meget.

* Bliver lyden for høj ved en scene, har de til opgave at få den dæmpet.

* Siden 2017 har festen skullet betale et depositum på 350.000 kroner, som skal gå til at dække hærværk og skader efter Distortion.

* Distortion er i 2019 bevilget tilskud fra Festivalpuljen i Kultur- og Fritidsforvaltningen på 1,7 millioner kroner.

* Distortion ejes af Fonden Distortion København, mens sekretariatet Nus/Nus driver gadefesten.

Kilder: Københavns Kommune, Fonden Distortion København og Nus/Nus.