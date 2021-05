OVERBLIK: Disse restriktioner gælder stadig

Men hvilke restriktioner gælder stadig? Få et overblik over hovedpunkterne her. Listen er ikke udtømmende:

Forbuddet mod at samles flere gælder ikke i private boliger og tilknyttede haver.

* Skoler og uddannelser:

Der er fuldt fremmøde, men elever fra og med 12 år opfordres kraftigt til at have fået taget en test inden for de seneste 72 timer - altså to gange om ugen.

På videregående uddannelser er der et krav om mundbind og et negativt testsvar, der er maksimalt 72 timer gammelt.

* Sport og fritid:

Alle idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter samt fitnesscentre må holde åbent, men der er for voksne et krav om gyldigt coronapas.

* Kulturlivet og professionel sport:

Spillesteder, teatre og biografer må have tilskuere i sektioner med 500, hvor der siddes ned. For indendørs kulturaktiviteter må der åbnes for op til 2000 tilskuere.

Til fodboldkampe må der lukkes fans af hjemmebaneholdet ind. De må sidde i sektioner á 500 personer - med egen indgang til hver sektion. Det gælder dog ikke til for eksempel håndboldkampe.

Konferencer med erhvervsmæssige formål må have 1000 deltagere, hvis de hovedsageligt sidder ned.

Festivaler må afholdes for op til 2000 personer frem til 1. august, hvor det efter planen hæves til 5000. Der gælder også andre krav - blandt andet om coronapas.

* Restauranter og barer:

Der er krav om gyldigt coronapas ved besøg på restauranter og barer. Kunder skal bruge mundbind, bortset fra når de sidder ned.

Der skal lukkes for gæster mellem klokken 23 og 05. Sidste udskænkning af alkohol er klokken 22.

Der må dog holdes åbent for private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, efter klokken 23.

Natklubber og diskoteker skal fortsat holde lukket.

* Butikker:

Der er arealkrav, så der kun må være et vist antal mennesker, alt efter hvor stor butikken er. Der er også krav om brug af mundbind.

For liberale serviceerhverv - for eksempel frisører - gælder krav også om coronapas.

Der må ikke sælges alkohol efter klokken 22.

* Dagtilbud:

Forældre og andre besøgende over 12 år skal bære mundbind indendørs.

* Arbejdsplads:

Der opfordres til, at 20 procent af de ansatte møder fysisk ind på arbejdspladsen. Resten anbefales dermed at arbejde hjemmefra.

Møder man fysisk på arbejde, anbefales man at blive testet ugentligt.

* Offentlig transport:

Regionaltoge må blive fyldt, mens fjerntog - intercitytog og lyntog - og fjernbusser må sælge billetter til 70 procent af pladserne.

Det skal bruges mundbind i den offentlige transport, og der er krav om pladsbillet flere steder - for eksempel i regionaltog.

Kilde: Coronasmitte.dk.