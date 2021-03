OVERBLIK: Disse restriktioner er fortsat gældende

Mandag mødes partilederne for at diskutere den langsigtede plan, som ventes at byde på en yderligere genåbning af det danske samfund efter påske.

Se en oversigt over de restriktioner på nationalt plan, som foreløbigt gælder til og med 5. april:

- Frisører, fitnesscentre og massører er lukket. Det samme gælder klinikker, der udfører kosmetiske behandlinger.**

- Restauranter, barer, caféer, diskoteker og lignende skal holde lukket. De må gerne sælge takeaway.

- Storcentre skal holde lukket. Butikker over 5000 kvadratmeter må have et begrænset antal kunder.

- Alle indendørs idræts- og kulturanlæg er lukket. Det gælder blandt andet håndboldhaller, svømmehaller, fitnesscentre, teatre og biografer.

- Udendørs kulturinstitutioner genåbnede 1. marts med krav om dokumentation for en negativ test, der er højst 72 timer gammel.

- Efterskoler, kostskoler og højskoler i hele landet må møde 100 procent (elever, der bor på kostafdelinger på ungdomsuddannelser, kan først vende tilbage når uddannelsen er genåbnet).

Også grundskoler på ikke brofaste øer og elever i 0.-4. klasse må møde 100 procent.

- Der gives fra mandag 22. marts mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet.

- Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet må møde 50 procent. Region Hovedstaden blev tilføjet i forrige uge og må vende tilbage mandag 22. marts. Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens. Det vurderes af Epidemikommissionen.**

- Elever i 5.- 8.-klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen.

- Forsamlingsloft på fem personer (ti personer, hvis man er i husstand sammen).***

- Der er krav om mundbind eller visir i kollektiv transport.

- Rejser til hele verden frarådes. Krav om ti dages isolation ved ankomst fra udlandet - kan forkortes ved to negative test.

Der er enkelte undtagelser:

** På Bornholm er der fuld genåbning af skoler, efterskoler og videregående uddannelser samt liberale erhverv som frisører. To test om ugen er et krav for ungdomsuddannelser, højskoler og videregående uddannelser.

I kommunerne Albertslund, Brøndby og Høje-Taastrup må 5.-8. klasse samt elever på ungdomsuddannelser møde op en dag om ugen til udendørs undervisning. Det skyldes udbredt smitte med coronavirus.

Efterskoler er genåbnet med fuldt fremmøde i hele landet.

*** Fra mandag hæves forsamlingsloftet fra 25 til 30 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Forsamlingsforbuddet udendørs hæves generelt fra fem til ti personer.

Desuden åbnes der for udendørs gudstjenester for op til 50 personer.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger. Anbefalingen er dog maksimalt fem personer.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, coronasmitte.dk, Statsministeriet.