OVERBLIK: Disse fem klimatiltag vil SF indføre nu

SF holder landsmøde i weekenden. Her vil fokus blandt andet være på de kommende klimaforhandlinger. Forhandlingerne skal munde ud i en plan, der kan indfri klimalovens mål om en 70 procents reduktion i drivhusgasser i 2030.

Men der er brug for handling, allerede før forhandlingerne er afsluttet, mener SF. Partiet har selv følgende fem bud på, hvor der er behov for "klimahandling nu". Initiativer skal finansieres via en flyafgift og højere skat:

1) Brems installation af naturgasfyr:

SF ønsker et stop for nye naturgasfyr kombineret med tiltag, der sikrer alle borgere reel adgang til en klimavenlig varmekilde som varmepumpe eller fjernvarme.

2) Stop for offentlige køb af benzin- og dieselbiler:

Alle offentlige køb af biler skal være elbiler, så det offentlige ikke bidrager yderligere til bestanden af "fossilbiler" i 2030, som SF formulerer det.

3) Mere skov, der kan optage CO2:

SF vil sikre, at kommunerne kan købe den jord, de får tilbudt, hvis de ønsker at etablere skov eller tage lavbundsjord ud af landbrugsdrift. Partiet foreslår, at køb af jord til klimaformål skal undtages for det kommunale anlægsloft.

4) Skærpede klimakrav til alle nye stalde og renovering af stalde:

SF ønsker, at der "straks" stilles krav om "klimavenlig behandling" af gylle. Det skal ske i form af afkøling, hurtig afhentning til biogas med mere. Samtidig er der brug for støtte til mere biogas og andre grønne gasser, mener SF.

5) Flere ladestandere til elbiler:

SF vil undgå, at usikkerhed om lademuligheder får folk til at købe "fossilbiler" frem for elbiler. Partiet ønsker derfor en plan for udrulning af elladestandere i hele landet - både langs vejene og i byerne.