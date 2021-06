OVERBLIK: Disse coronarestriktioner gælder endnu

Der lægges onsdag op til at lempe på flere restriktioner. Her er et udpluk af dem, der stadig gælder.

Regeringen og størstedelen af Folketingets partier forhandler onsdag aften om at lempe på flere af de restriktioner, der er gældende i forbindelse med coronapandemien.

Her kan du se et udpluk af de restriktioner, der stadig gælder.

* Der må maksimalt samles 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.

* Personer over 12 år skal som udgangspunkt bære mundbind eller visir på en lang række steder. Det gælder blandt andet i den kollektive trafik, dagligvarebutikker og storcentre.

* På restauranter, barer, caféer, i biografen og lignende steder skal der bæres mundbind, når man er indendørs og ikke sidder ned.

* For at få lov til at sidde indenfor på barer, caféer eller restauranter skal man have et gyldigt coronapas. Det samme gør sig gældende, hvis man vil en tur til frisøren eller ud at se en fodboldkamp på stadion.

* Restauranter, caféer, barer og lignende steder skal lukke for gæster i tidsrummet klokken 23-05 og må ikke udskænke alkohol efter klokken 22.

* Natklubber og diskoteker er lukkede.

* Teatre, spillesteder og lignende - hvor publikum sidder ned - kan holde åbent. De skal dog være inddelt i sektioner af højst 500 personer. Der er krav om coronapas.

* Ved udendørs koncerter, festivaler og lignende, hvor publikum er stående, må der højst være 2000 tilskuere. De skal deles op i sektioner af maksimalt 200 personer. Der er krav om coronapas.

* Udenrigsministeriet fraråder stadig at rejse til langt de fleste lande i verden. Det bliver dog ikke frarådet for eksempel at rejse til lande som Tyskland, Italien, Portugal og Bulgarien.

Kilde: coronasmitte.dk