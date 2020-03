De to sidste runder i grundspillet i ishockey spilles uden tilskuere. Her er det Rødovre Mighty Bulls i kamp med Aalborg Pirates i Rødovre Centrum Arena uden tilskuere fredag.

OVERBLIK: Disse arrangementer påvirkes af coronavirus

Fodboldkampe bliver uden tilskuere efter anbefaling om at droppe arrangementer med over 1000 folk. Læs her.