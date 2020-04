OVERBLIK: Dette svarede statsministeren ikke på

Men på pressemødet tirsdag, hvor statsministeren kunne fortælle, at hun ønsker at åbne landet mere efter en positiv udvikling i spredningen, var der flere ubesvarede spørgsmål.

Det skyldes muligvis, at regeringen mødes med Folketingets partier tirsdag aften for at diskutere, hvordan den udvidede åbning af landet skal se ud. Og at svarene måske vil dukke op, efter at regeringen og partierne har talt sammen.

Her er et overblik over de spørgsmål, statsministeren ikke svarede på ved pressemødet.

* Hvem og hvad skal åbne, når nu det går så godt?

Statsministeren lagde på pressemødet ikke skjul på, at det går godt med at få kontrol med coronavirusset i Danmark. Det betyder blandt andet, at dele af Danmark kan åbne tidligere end forventet, sagde hun.

Men om det er frisører, caféer, tandlæger eller noget fjerde, der kan åbne tidligere, ville Mette Frederiksen ikke uddybe. Fokus er arbejdspladser, men mere konkret blev det ikke.

Regeringen mødes med Folketingets partier tirsdag aften for at diskutere åbningen. Og før de endelige planer offentliggøres, skal Statens Serum Institut regne på, hvad partiernes og regeringens forslag vil få af konsekvenser for spredningen af virusset.

* Hvad er "større forsamlinger"?

Statsministeren sagde på et pressemøde 6. april, at større forsamlinger ikke forventes at blive tilladt før efter august. Hvad der menes med "større forsamlinger", blev dog ikke forklaret dengang.

Og det blev heller ikke forklaret på tirsdagens pressemøde, da regeringen ikke er klar med et svar endnu, sagde statsministeren.

* Skal forsamlingsforbuddet fjernes før 10. maj?

Folketinget har indført en lang række restriktioner som forsamlingsforbud og lukning af eksempelvis frisører og caféer. De er indtil videre i effekt til tidligst 10. maj.

Men selv om det går godt med at få spredningen af coronavirusset under kontrol, ville statsministeren ikke løfte sløret for, om man må samles flere end 10 personer, inden forsamlingsforbuddets nuværende udløb den 10. maj.

* Må børnebørn kramme bedsteforældre?

Raske børnebørn må gerne mødes med deres bedsteforældre, kunne direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm fortælle på pressemødet. Man skal blot holde afstand og holde det uden for.

Og statsministeren sagde, at "vi skal tilbage til et punkt, hvor vi kan kramme og holde familiefester igen".

Men hun fortalte ikke, hvornår et barnebarn igen må kramme sin bedstefar. Og om det er noget, man allerede må nu.