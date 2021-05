OVERBLIK: Det ved vi om uddannelsesudspil

Men allerede onsdag aften har en række medier erfaret dele af udspillet.

Få et overblik over her:

* Regeringen vil fra 2025 oprette 25 eller flere nye uddannelsessteder, der skal ligge uden for de fire største byer. De skal altså placeres i provinsbyer.

* Der er tale om en række nye uddannelser. Desuden skal nogle af de mest populære universitetsuddannelser flyttes ud af de store byer.

* De nye uddannelser tæller blandt andet muligheden for at uddanne sig til lærer i Hillerød og i Svendborg.

* Holbæk får en pædagoguddannelse.

* Haderslev får en ergoterapeutuddannelse.

* Hjørring får en bioanalytikeruddannelse.

* Sønderborg får en maskinmesteruddannelse.

* Foulum ved Viborg får en dyrlægeuddannelse, så den ikke kun er placeret i København (KU). Fremover bliver studieoptaget på dyrlægeuddannelsen på KU reduceret med 45 pladser. Disse bliver sammen med 45 nye pladser til en helt ny dyrlægeuddannelse i Foulum.

* Der lægges op til, at der skal flere uddannelsespladser til Holstebro med særligt fokus på det kunstneriske. 30 studiepladser skal rykkes fra København til Holstebro til en ny musikuddannelse. 30 uddannelsespladser flyttes fra Den Danske Scenekunstskoles uddannelser fra afdelingen i København til Holstebro til en uddannelse inden for dans.

* Der skal indføres et loft på de videregående uddannelser i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Det betyder, at der som udgangspunkt skal skæres ti procent af studieoptaget i de byer. Universiteterne får selv lov at bestemme, hvilke konkrete uddannelser der bliver berørt.

* I alt 1300 uddannelsespladser skal udflyttes. 1000 nye pladser skal oprettes. I alt vil regeringen flytte 60 procent af alle velfærdsuddannelser - eksempelvis pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske og socialrådgiver - væk fra de fire største byer og ud i provinsen.

Kilder: TV2, Politiken, TV Midtvest, Berlingske.