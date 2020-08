OVERBLIK: Det ved vi om regeringens pensionsforslag

Det var partiets store slagnummer under valgkampen sidste år, og tirsdag er regeringen så klar til at præsentere sit udspil til en tidligere tilbagetrækning.

Det er mere end halvandet år siden, at Socialdemokratiet præsenterede ambitionen om at indføre en ret til tidligere pension for arbejdsmarkedets mest nedslidte.

Dele af udspillet har allerede været fremme i flere medier. Her er et overblik over, hvad forskellige medier skriver om pensionsforslaget:

* Personer, der opfylder kravene til tidlig pension, kan ifølge Ritzau og flere andre mediers oplysninger få 13.500 kroner om måneden. Andre medier - blandt andet Politiken - beretter om et beløb på 13.000 kroner.

* Regeringen arbejder med en trappemodel ifølge flere medier - herunder Ritzau. Det vil sige, at man optjener ret til tidlig pension, alt efter hvor lang tid man har været på arbejdsmarkedet.

* Det vil betyde, at personer med 42 års anciennitet kan gå et år tidligere på pension.

* 43 års anciennitet giver mulighed for at gå fra to år tidligere, mens 44 års anciennitet giver mulighed for tre år tidligere pension.

* Barsel og dagpengeperioder tæller med som en del af optjeningsperioden, erfarer flere medier.

* Optjeningsperioden opgøres, når man er 61 år.

* Ifølge DR Nyheder bliver den private pensionsformue en faktor. Har man en pensionsformue på mere end to millioner kroner, vil man ifølge DR ikke få mulighed for at gå på den tidlige pension.

* Ifølge Ritzaus oplysninger vil personer med en større formue dog ikke blive udelukket fra at trække sig tidligere tilbage. I stedet skulle der være tale om en form for modregning, hvis man har en pensionsopsparing over to millioner kroner.

* Pensionsalderen er 66 år i 2020, men vil blive hævet gradvist de kommende år.

Kilder: Ritzau, Politiken, Ekstra Bladet, B.T., DR Nyheder, TV2.