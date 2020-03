OVERBLIK: Det ved vi om lækket forhandlingsnotat

Onsdag offentliggjorde Jyllands-Posten et internt regeringsnotat fra udligningsforhandlingerne. Notatet opsummerede partiernes forhandlingspositioner og noter om, hvad ministeriet mente, at de forskellige partier kunne være interesserede i.

For Venstre beskrev notatet, at partiet kunne havde "det sigte" at få flere penge til kommuner med Venstre-borgmestre.

Lækket har skabt ny uro og kaos i de allerede uroplagede og komplicerede forhandlinger, om hvordan milliarder bliver fordelt mellem fattige og velstående kommuner.

Få et overblik over sagen her:

* Sent onsdag eftermiddag meddeler Finansministeriet, at man havde politianmeldt et læk af et "internt arbejdsdokument" fra udligningsforhandlingerne til Jyllands-Posten.

* Onsdag aften bringer Jyllands-Posten en historie om dokumentet. Der er tale om et notat, der beskriver de forskellige partiers forhandlingspositioner. Jyllands-Posten skriver, at notatet er "tilgået politikere i forhandlingerne".

For Venstre står der desuden, at et mål med forhandlingerne kan være at få flere penge til "vigtige V-kommuner". Og dermed udøver det kammerateri over for egne kommuner, som partiet beskylder Socialdemokratiet for at ville.

* Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, kaldte i den forbindelse lækket for et nyt tillidsbrud og et brud på det fortrolige rum, der er i forhandlinger. Hun afviste samtidigt, at Venstre skulle bedrive kammerateri.

* Onsdag aften afviser finansminister Nicolai Wammen (S), at Venstre skulle have krævet nogle kommuner tilgodeset.

* Onsdag kommer det også frem, at Finansministeriets pressechef er fratrådt. Finansministeren har senere over for TV2 understreget, at der ingen sammenhæng er mellem de to sager.

* Torsdag morgen fastholder Venstre kritikken. Finansordfører Troels Lund Poulsen siger:

- At Finansministeriet sidder og fabrikerer et notat, der er usandt, er helt uhørt i dansk politik. Og at man har delt det med andre partier gør det endnu værre.

* Finansminister Nicolai Wammen siger senere torsdag, at der er tale om et internt notat om forhandlingspositioner, der er udarbejdet af embedsfolk. Han afviser, at han skulle have delt Venstres forhandlingspositioner med andre partier.

* Venstre siger, at det er op til Nicolai Wammen at genoprette tilliden, så forhandlingerne kan fortsætte. Men siger samtidig, at man vil møde op, hvis man bliver inviteret til forhandlinger.