OVERBLIK: Det skete torsdag på valgkampens tredje dag

* Det kan være strafbart, at partileder for Stram Kurs Rasmus Paludan i "Aftenshowet" onsdag kaldte tidligere formand for Centrum-Demokraterne og generalsekretær i Red Barnet Mimi Jakobsen for nazist.

Det fortæller juraprofessor ved Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller.

- Er det strafbart? Ja, det kan det godt være, men jeg vil bestemt ikke lægge hovedet på blokken, siger han.

Mimi Jakobsen vil ikke sagsøge Paludan, da hun kan risikere at tabe sagen.

* Hvis statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil bevare regeringsmagten, skal blå blok ifølge målingerne hente omkring fem procentpoint.

Ifølge Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, står blå blok til at få 44,2 procent af stemmerne.

I nyere tid vil det være historisk ifølge professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og valgforsker Rune Stubager.

- Det ser sort ud (for blå blok, red.). Vi har ikke inden for de senere år fortilfælde for, at en blok er kommet tilbage efter at have været så langt nede, siger han.

* SF og Dansk Folkeparti kommer med kontante krav til deres kandidat til statsministerposten.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, stillede i Politiken krav om, at der skal være minimumsnormeringer i daginstitutionerne, og at kontanthjælpsloftet skal afskaffes. Ellers kan SF ikke stemme for finansloven senere i år.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, var i avisen Danmark ude med et krav til en kommende regering om, at grænsekontrollen skal holdes på mindst det nuværende niveau i næste regeringsperiode.

* Siden lørdag har Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, været lagt ned af et kraftigt maveonde.

Derfor har hun ligget i sygesengen derhjemme i valgkampens to første dage og ventet på at blive frisk nok til at gå på gaden og trykke hånd med vælgerne.

Hun har selv givet udtryk for, at hun håbede at være klar torsdag, men indtil videre er hun ikke blevet raskmeldt.