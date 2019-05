OVERBLIK: Det skete torsdag på valgkampens 24. dag

De fire partier vil til en kommende regeringsforhandling forlange, at Socialdemokratiet går med til en bindende aftale om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden år 2030.

- Jeg har meget svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre, at Mette Frederiksen sætter sig på vores mandater, samtidig med, at hun ignorerer et så centralt krav fra alle partier samlet, siger Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten.

Socialdemokratiet ser positivt på partiernes krav.

- Vi har sagt, at vi skal reducere udledningen med mindst 60 procent inden 2030. Så mon ikke, vi finder hinanden, siger Dan Jørgensen.

* Alternativet præsenterer handleplan mod racisme

Det skal være lettere at anlægge en sag, hvis man mener, at man har været udsat for racisme, mener Alternativet, som torsdag har præsenteret en handleplan mod racisme.

- Det skal være muligt for borgere eller organisationer at rejse sager, hvis man mener, at der har været en racistisk handling, siger Uffe Elbæk, partiets politiske leder.

I dag er det op til anklagemyndigheden, om en udtalelse er så grov, at der skal rejses en sag ved domstolene.

* Enhedslisten og Socialdemokratiet er lige store i København.

Enhedslisten haler gevaldigt ind på Socialdemokratiet i København, hvor de to partier står til at blive lige store ved folketingsvalget.

I en måling foretaget af Voxmeter for Ritzau står Enhedslisten til at få 20,3 procent af stemmerne i Københavns Storkreds, mens Socialdemokratiet står til 20,1 procent.

Enhedslisten står ellers over for en udskiftning af de helt store i netop hovedstaden, hvor blandt andet Johanne Schmidt ikke genopstiller. Hun fik alene 40.425 personlige stemmer i 2015.