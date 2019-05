OVERBLIK: Det skete torsdag på valgkampens 17. dag

- Det er i vores øjne nødvendigt både at sætte ind på det forebyggende område, styrke indsatsen for børn og unge og oprette flere sengepladser, så folk ikke bliver udskrevet, før de er færdigbehandlet, siger hun.

* Grenov fortryder abortkommentar

Stig Grenov, Kristendemokraternes formand på orlov, beklagede, at han fik formuleret sig "for skarpt" på Twitter.

På det sociale medie skrev han blandt andet i et tweet, at "det er, som om alle kvinder skal have en abort for at være moderne og frigjort."

Men det var ren og skær frustration over, at han gentagne gange blev misforstået, forklarede han efterfølgende.

- Når man ser det ude af kontekst, ser man det hele anderledes, og der vil jeg gerne sige undskyld til alle de kvinder og mænd, der kunne opfatte det som et spark i ansigtet. Det var ikke tilsigtet, det var en del af en større sammenhæng, og jeg skrev det i frustration, siger han.

* Socialdemokratiet i kursskift på friskoler

Støtte til friskoler er et af de områder, hvor der er en tydelig forskel på Venstre, der forslår en støtteprocent på 76, mens Socialdemokratiet ønsker en på 71.

Nu foreslår det største oppositionsparti efter større kritik at differentiere støtten for at få enderne til at mødes.

Friskoler, der ligger i områder, hvor der ikke umiddelbart er en folkeskole i nærheden eller i yderkommuner, skal friholdes for en nedsættelse af koblingsprocenten.

* Formandsdebat i Venstre

Debatten om, hvem der skal være formand i Venstre efter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er opstået på ny.

I en samtalebog, der udkom i valgkampen, konstaterede Løkke, at det ikke er en naturlov, hvem der skal være Venstres næste formand.

Ifølge næstformand Kristian Jensen er den debat helt uaktuel.

- Vi går til valg på, at Lars Løkke bliver genvalgt som statsminister, og så er han stadigvæk formand. Så er den ikke så meget længere, siger Kristian Jensen.

* Folketingspolitikere beskyldes for racisme

På Nørrebro og i Københavns Nordvestkvarter hænger flere valgplakater fra Enhedslisten med ordlyden: Stem racisterne ud af Folketinget.

Det fremgår ikke af plakaten, hvem de racister er, der skal stemmes ud af Folketinget, men ifølge partiets demokratiordfører, Pelle Dragsted, er det ikke rettet mod eksisterende medlemmer af det danske parlament.

- Plakaten er lavet af en lokalafdeling, så det er ikke noget, vi har været inde over fra centralt hold. Men jeg forestiller mig, at det er Stram Kurs, man taler om, for det er jo et åbenlyst racistisk parti.