OVERBLIK: Det skete tirsdag på valgkampens 29. dag

Et regeringssamarbejde over midten mellem Socialdemokratiet og Venstre vil være at foretrække frem for en regering båret af venstrefløjen.

Det mener Martin Lidegaard (R).

- Det er et drømmescenarie. Jeg kan både se De Radikale som en del af sådan en regering, og jeg kan også se De Radikale som parlamentarisk grundlag, siger Lidegaard til Jyllands-Posten.

* Opgiver borgerlig regering.

Senere på dagen opgav statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at danne en borgerlig regering efter folketingsvalget onsdag.

Statsministeren vil i stedet for en borgerlig-liberal regering gå efter en regering hen over midten.

- Jeg er nået til den konklusion, at hvis Venstre får et styrket mandat i morgen, så vil jeg bruge al min energi og erfaring på at se, om ikke det kan lade sig gøre at samle en regering med ansvarlige erfarne partier hen over midten, siger Lars Løkke Rasmussen til TV2.

* Fire partier under spærregrænsen.

Med et døgn til valgstederne slår dørene op, ligger de fire håbefulde partier, som ikke i dag er repræsenteret Folketinget, under spærregrænsen.

Det viser den nyeste måling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Kristendemokraterne, Nye Borgerlige, partiet Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs står alle til at få under to procent af stemmerne, som der kræves for at blive en del af Folketinget.

Målingen er forbundet med statistisk usikkerhed.

* Folketingets formand kalder DR "manipulerende".

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), fastholder, at DR udvalgte sit publikum ved mandagens partilederdebat.

Hun kalder DR for "manipulerende", fordi publikum, som hun ser det, klappede, hver gang der blev talt om modtagelse af flygtninge.

- DR manipulerer hele tiden. Det har vi da en klar opfattelse af, siger hun til Radio24syv.

Alle kunne tilmelde sig debatten gratis efter først til mølle-princippet, oplyser DR.

* Vælgere: Hønges EU-afbud er ikke i orden.

19.687 vælgere satte krydset ud for SF'eren Karsten Hønge ved europaparlamentsvalget. Han valgte, at give sit mandat videre til en partikollega for selv at søge vælgernes stemmer til folketingsvalget. Men den beslutning møder modstand hos vælgerne.

Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Ritzau.

I undersøgelsen svarer 81,4 procent af de adspurgte, at det ikke er i orden at trække sig og give sit mandat til en anden, efter at man er blevet valgt.