OVERBLIK: Det skete tirsdag på valgkampens 22. dag

Efter syv år som formand har Stig Grenov besluttet, at han ikke genopstiller som landsformand for Kristendemokraterne.

Han træder formelt tilbage til oktober ved et landsmøde. Han anbefaler, at den nuværende næstformand og fungerende formand, Isabella Arendt, bliver partiets nye formand.

Tidligt i valgkampen meddelte Grenov, at han på grund af stresssymptomer trådte tilbage som formand i den resterende valgkamp.

* Stemmesluger vil ikke misbruges i Venstres valgkamp

Tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) fik ved europaparlamentsvalget næstflest personlige stemmer af alle kandidater.

Men Gade udtaler, at han ikke vil misbruges i en folketingsvalgkamp. Han tilføjer, at han ikke har følt, at partiet har bakket ham nok op forud for EP-valget.

- Jeg har bare ikke optrådt i reklamer på Sjælland forud for europaparlamentsvalget, og så mener jeg ikke, at jeg kan gøre det efter valget.

- Hvis jeg har en grad af troværdighed i Jylland, ville den forsvinde, hvis jeg gjorde noget utroværdigt, siger Gade, der fik mange personlige stemmer i Nord- og Vestjylland ved EP-valget.

* Karsten Hønge-sagen

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), kritiserer SF's Karsten Hønge. Han valgte at nedlægge sit mandat under et døgn efter at være blevet valgt ind i Europa-Parlamentet.

Hønge vil hellere vælges ind i Folketinget.

- Opstiller man, er det for at blive valgt. Vi taler tit om politikerlede, og det her bryder folk sig ikke om. De tænker, at "kan man slet ikke stole på dem derinde", siger hun.

* Liberal Alliance præsenterer erhvervsudspil

Udspillet skal sikre større produktivitet, bedre konkurrenceevne, større deltagelse på arbejdsmarkedet og højere velstand i Danmark. Blandt andet mener LA, at der fremover ikke skal betales skat af grønne firmabiler.

* Pape trækker sig ved tilbagegang

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, trækker sig som formand, hvis partiet går tilbage ved folketingsvalget. Det siger han til DR.

I Ritzau Index, som er et gennemsnit af meningsmålingerne, står partiet til at få 4,3 procent af stemmerne. Ved 2015-valget fik partiet 3,4 procent af stemmerne.

* Klaus Riskær Pedersen-kandidat trækker sig

Den fynske folketingskandidat Rolf David Gøtze trækker sit kandidatur for partiet Klaus Riskær Pedersen. Det skriver TV2/Fyn.

Rolf David Gøtze var den ene af partiets to kandidater på Fyn.

Det er på grund af politiske uenigheder mellem Gøtze og partilederen Klaus Riskær Pedersen, at bruddet sker.

Parterne ser ikke ens på emner som sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik. Gøtze udtaler, at han fortsat vil stemme på partiet.

* Enhedslisten kommer med velfærdsudspil

Hvis Enhedslisten skal pege på Mette Frederiksen (S) som statsminister, forlanger partiet penge til velfærd.

Enhedslisten vil have visse minimumsrettigheder, herunder krav om frisk luft, bad og rengøring til ældre og faste grænser for, hvor mange børn der må være per voksen i en daginstitution.

* Løkke kritiseres for valgbesøg på Færøerne

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gæster fredag Færøerne. Venstres søsterparti på Færøerne - Sambandspartiet - står ifølge meningsmålingerne til at vinde det ene af Færøernes to mandater i Folketinget.

Ifølge politiske modstandere af Sambandspartiet blander Løkke sig i færøsk politik. Og i valgkampen på Færøerne. Det siger Magni Arge fra Uafhængighedspartiet Tjóðveldi.

- Det er ikke set siden Staunings tid, at en dansk statsminister kommer til Færøerne midt i en valgstrid.

- Og jeg kan kun opfatte det som om, at Lars Løkke Rasmussen vil sikre sig et borgerligt mandat, siger Arge.