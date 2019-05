OVERBLIK: Det skete tirsdag på valgkampens 15. dag

Læs her om valgkampens 15. dag.

Mens grænsebommen fortsat spøgte for Konservative var det uddannelsesloftet og uddannelse generelt, der tog overskrifterne tirsdag.

Det udskældte uddannelsesloft, der stopper studerende fra at tage mere end en uddannelse, fik på hattepulden af både Venstre, Liberal Alliance og Socialdemokratiet tirsdag. Alle tre partier var med til at stemme det igennem Folketinget.

Loftet, der blev vedtaget i slutningen af 2016, blev vedtaget af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.

- Unge er meget forskellige. Nogle har fart på, andre har brug for lidt mere tid. Der er brug for noget mere fleksibilitet, sagde Liberal Alliances partileder Anders Samuelsen og uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) fulgte med:

- Uddannelsesloftet bliver af de studerende set som, at de ikke må træffe forkerte valg og lave fejl. Det går fuldstændigt i mod det, som vi gerne vil med uddannelsessystemet.

Socialdemokratiet har siden 2018 haft det som mål at afskaffe loftet. Konservative fastholdt sin støtte.

* Uddannelse generelt var i fokus.

Med store debatter på blandt andet Københavns Universitet og udspil fra flere partier var uddannelse i fokus.

Ud over uddannelsesloftet præsenterede Socialdemokratiet sine tanker om, at få flere uddannelsessteder for specielt lærere, sygeplejersker og pædagoger ud af byerne.

Liberal Alliance vil gøre op med presset på de studerende ved at fjerne uddannelsesloftet, rulle fremdriftsreformen tilbage og lade studerende tjene mere ved siden af SU'en.

* Grænsebomsdiskussionen fortsatte hos De Konservative

Oven på Venstres udmelding mandag om, at man vil ændre i Schengen for at få en permanent grænsekontrol, fortsatte diskussionen tirsdag.

Hos De Konservative var spidskandidat til Europa-Parlamentet Pernille Weiss og kandidat til Folketinget Naser Khader helt uenige om, hvad partiet mener. Førstnævnte ser intet behov, sidstnævnte et stort behov.

- Vi går ikke ind for en permanent grænsekontrol. Vi går ind for Schengen og det stemmer ikke overens med en permanent grænsekontrol, måtte gruppeformand Mette Abildgaard slå fast.

Udenfor De Konservative skrev Politiken, at Inger Støjberg (V) og 19 andre Venstre-folk i kandidattests før valget har erklæret sig uenig i behovet for permanent grænsekontrol.

* Stram Kurs mod Folketinget

I den seneste måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau, fremgik det, at Stram Kurs vil få 2,8 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Spærregrænsen ligger på to procent.

- Jeg synes, der tegner sig et stadigt klarere billede af, at Stram Kurs har en chance for at komme i Folketinget, siger Helle Ib, politisk kommentator på Dagbladet Børsen.

* Komisk opfordring til at stemme

Komikeren Frank Hvam, der er kendt fra Mandrilaftalen og Klovn, har begået en video, hvor han opfordrer folk til at stemme til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj for at fremme klimadagsordenen.

Videoen, der er slået op på Frank Hvams egen Facebookside, er tirsdag eftermiddag set en lille million gange.