OVERBLIK: Det skete søndag på valgkampens sjette dag

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at både et skattestop og det såkaldte velfærdsløfte er muligt inden for det økonomiske råderum.

Venstre re-lancerede søndag et skattestop, folketingsmedlem har købt annonce på pornohjemmeside, og Inger Støjberg mener, at få familiesammenføringer tyder på, at stramninger virker.

Derfor relancerer Venstre søndag et skattestop, der betyder, at partiet efter et valg ikke vil træffe nye beslutninger om at hæve skatter eller afgifter, ud over det som allerede er fastsat.

Det gælder dog ikke aftaler, der allerede er indgået.

* Joachim B. bekræfter porno-annonce.

I disse dage kæmper politikerne med at ramme vælgerne med deres budskaber. Folketingsmedlem Joachim B. Olsen (LA) har betalt for en annonce på en pornohjemmeside med teksten, "Når du er færdig med at gokke, så stem på Jokke".

- Data viser, at mange danskere ser porno. Og vi skal jo være der, hvor danskerne, de er. Og så kunne vi jo tilmed gøre det en sjov måde. Vi synes selv, det er ret sjovt, siger han til Politiken.

* Støjberg: Få sammenførte viser stramninger virker

Antallet af familiesammenføringer af syriske asylansøgere er betydeligt lavere, end mange politikere har forudsagt.

Ifølge Berlingske er 116 personer blevet familiesammenført i årene 2018 og 2019, efter at et politisk flertal i 2015 indførte den såkaldte treårsregel.

- Vores stramninger har jo helt klart virket. Det, at vi udskyder tidspunktet for, hvornår man kan få familiesammenføring, til tre år, og det, at man selv skal betale for at få familien hertil, gør Danmark mindre attraktiv at søge asyl i og efterfølgende familiesammenføring, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).