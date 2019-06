OVERBLIK: Det skete søndag på valgkampens 27. dag

Forud for søndag aftens duel mellem statsministerkandidaterne satte Dansk Folkeparti fut under retorikken, og De Radikale ville have uddannet 15.000 danskere, der arbejder med børn.

* Dansk Folkeparti strammede retorikken.

Efter Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, undsagde Socialdemokratiet, skrev Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, på Twitter:

- Socialdemokraternes lovede politik er en trussel mod landbruget, mod den økonomiske sammenhængskraft og mod en stram udlændingepolitik - ikke mindst pga. de fire slapperpartier i rød blok.

Ifølge flere kommentatorer prøver Dansk Folkeparti at distancere sig fra Socialdemokratiet, efter de to partier før valgkampen har nærmet sig hinanden.

- Det bliver meget svært at nå at lægge afstand til Socialdemokratiet. Det giver god mening, men det skulle være sket i starten af valgkampen, sagde politisk kommentator Noa Redington. mens DR's politiske kommentator Christine Cordsen sagde:

- Det er svært for Kristian Thulesen Dahl at undgå, at det ligner, at han er lidt desperat på grund af meningsmålingerne og måske fortryder, at han har haft den tætte alliance med Socialdemokratiet i den her valgperiode, siger hun.

* Demonstrationer for minimumsnormeringer.

Flere tusinder var på gaden landet over for at demonstrere for bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver.

* De Radikale vil uddanne 15.000 dagplejere og medhjælpere.

I en ny plan foreslår De Radikale, at små 15.000 dagplejere og ufaglærte medarbejdere skal have en uddannelse.

- Vi har ikke sagt, at det skal være et krav. Først og fremmest skal Christiansborg finde pengene. Og så kan det godt være, det skal være et krav, sagde børneordfører Lotte Rod (RV).

* Dansk Folkeparti vil stramme yderligere.

Dansk Folkeparti opsummerede tidligere forslag om yderligere stramninger i udlændingepolitikken. Nyt er, at partiet vil stoppe alle familiesammenføringer til flygtninge, der ikke har permanent opholdstilladelse.

Antallet af familiesammenføringer til flygtninge er ellers faldet fra 8092 i 2015 til 1136 i 2018.

- Det er fuldstændigt rigtigt, at antallet er faldet markant. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Antallet kan lynhurtigt stige igen, og derfor må vi hele tiden undersøge mulighederne for at gennemføre nye tiltag, sagde udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

* Venstre vil skære i ydelser.

Udlændinge, der modtager kontanthjælp og ikke har lært at tale dansk, skal i fremtiden have færre penge at leve for.

- Man skal kunne begå sig på et operationelt dansk for at komme ud på det danske arbejdsmarked. Derfor foreslår vi et danskkrav til ledige, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

* Der er grænser for Margrete Aukens selvovervurdering.

Til Altinget fortalte Margrete Auken (SF), at Karsten Hønge ikke havde planlagt fra starten af undsige sig sit mandat i EU-Parlamentet. Han blev stillet op, fordi hun havde luftet tanken om at trække sig sidst i valgperioden.

- Det var mig, der forlangte at få en synlig og troværdig nummer to, der var villig til at erstatte mig i Bruxelles, hvis det blev nødvendigt.

- Jeg er fuld af kampgejst og gåpåmod, men jeg ved da godt, at der er forskel på at være 74 og 79 år. Der er trods alt grænser for min selvovervurdering, sagde Margrete Auken til Altinget.