OVERBLIK: Det skete sjette dag i sagen mod Britta Nielsen

Her fortsatte anklagemyndigheden med at stille spørgsmål til den 65-årige tidligere medarbejder i Socialstyrelsen. Efterfølgende blev det Nima Nabipours tur til at rette sin spørgsmål til Britta Nielsen, der er tiltalt for svindel for cirka 117 millioner kroner.

Næste retsdag er 22. november, hvor de første vidner skal føres.

Få et overblik over, hvad der skete sjette dag i retssagen her:

* Slap kontrol var stående joke i styrelsen:

Kontrollen i Socialstyrelsen med udbetaling af tilskud til projekter har i mange år været mangelfuld. Det har rapporter konkluderet, og det fortalte Britta Nielsen også tirsdag.

- I mange år havde kontrollen ikke fungeret. Det var en stående joke, at man kunne sætte sit eget kontonummer ind og tage til Bahamas. Det var så let, at også studentermedhjælperne kunne gøre det samme, fortalte Britta Nielsen i retten.

* Britta Nielsen ville selv gerne have bedre kontrol:

I retten fortalte Britta Nielsen også, at hun faktisk selv forsøgte at få bedre kontrol i styrelsen. Hun forklarede sit ønske om bedre kontrol med, at hun egentlig havde et ønske om at stoppe svindlen.

- Jeg havde ikke lyst til at tage de her penge. Jeg havde det rigtigt skidt med at tage de her penge, sagde hun og omtalte også sig selv som en "pligtopfyldende" medarbejder.

* Grædende Britta Nielsen undskyldte:

Britta Nielsen, der har virket fattet, når det har handlet om tekniske spørgsmål om arbejdet, var omvendt meget påvirket, da snakken kom til, hvorfor hun gjorde det.

- Det var helt vanvittigt, at jeg tog så store beløb.

- Jeg er så ked af det, og jeg ville ønske, at jeg kunne nøjes med at sige undskyld til mine børn, min familie, mit arbejde og til mine kolleger, sagde hun, mens hun tørrede tårer væk fra øjnene.

* Døtre gik i bankboks:

I retten fremviste anklagemyndigheden overvågningsbilleder og bevis for, at Britta Nielsens døtre gik i morens bankboks, kort efter at Britta Nielsen rejste til Sydafrika i september 2018.

Britta Nielsen forklarede dog, at den ene datter havde smykker i boksen. Og det må være derfor, at hun skulle i bankboksen, lyder forklaringen.

* Britta Nielsen fortalte om ændrede rollelister før besøg fra Rigsrevisionen:

Når Rigsrevisionen kom i Socialstyrelsen, så ændrede man den rolle, som nogle medarbejdere havde, så Rigsrevisionen ikke skulle gennemskue, at nogle medarbejdere havde adgange, som de ikke burde, lød det fra Britta Nielsen.