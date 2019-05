OVERBLIK: Det skete på valgkampens anden dag

På andendagen foreslog Venstre at bruge 69 milliarder kroner på kernevelfærd, en af to syge partiformænd meldte sig rask, og en lokal spidskandidat blev sigtet af politiet.

Læs her om valgkampens anden dag:

* Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kom med valgkampens første store udspil.

Frem til 2025 vil Venstre bruge 69 milliarder kroner ekstra på velfærd. Det skal sikre, at der er nok penge til at betale for offentligt ansatte, der kan tage sig af de ekstra ældre og flere børn, som ventes at komme i de kommende år. Der er dog ikke flertal for forslaget.

* Nye Borgerliges spidskandidat i Københavns Omegns Storkreds, Jeppe Juhl, er blevet sigtet for at have delt drabsvideo fra Marokko-drab.

Ifølge ham selv er han sigtet for som ansvarlig for netmediet NewSpeek at have delt den blodige drabsvideo fra Marokko, der viser et af drabene på en dansk og en norsk kvinde i december. Han nægter sig skyldig.

* Formanden for Kristendemokraterne, Stig Grenov, blev onsdag morgen frisk nok til at føre valgkamp igen.

Tirsdag aften måtte han melde afbud til partilederdebat på TV2, fordi han fik et mindre ildebefindende. En lille time før havde han gennemført en debat på DR1.

- Jeg var dårlig. Det handlede om, at jeg simpelthen ikke kunne stå der. Og sådan var det, siger Stig Grenov.

* Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ligger fortsat i sygesengen. Hun ventes klar de nærmeste dage. Statsministeren har udtalt, at han gik til dronningen med sine valgplaner, dagen før hans direkte konkurrent meldte sig syg.

* Stram Kurs annoncerede, at den tidligere psykologiprofessor Helmuth Nyborg stiller op for det kontroversielle og islamkritiske parti.

Helmuth Nyborg har gennem årene gjort sig bemærket i offentligheden med opsigtsvækkende udtalelser om blandt andet mænds, kvinders og forskellige etniske gruppers intelligens.

At Helmuth Nyborg stiller op for partiet, er ifølge partiformand og stifter af Stram Kurs Rasmus Paludan af "ubeskrivelig værdi".

* De Radikales leder, Morten Østergaard, vil vælte Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering efter valget. Også hvis det betyder, at han stemmer for et mistillidsvotum sammen med Stram Kurs.

- Hvis der efter valget bliver en mistillidsafstemning, så trykker vi på de røde knapper og vælter regeringen med alle de partier, der har lyst til det, siger Morten Østergaard.

Rasmus Paludan har tidligere udtalt, at han ikke er afvisende over for at vælte den nuværende regering.