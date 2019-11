OVERBLIK: Det skete på fjerde dag i sagen mod Britta

Hun mente dermed, at retsmødet ikke skulle afbrydes, sådan som Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, ellers argumenterede for.

Britta Nielsen er tiltalt for at have kanaliseret 117 millioner kroner fra Socialstyrelsen videre til sine private konti.

Men hun har endnu ikke udtalt sig i sagen.

* Forsvarer Nima Nabipour ønskede sagen udsat:

Seneste retsmøde - for en uge siden - blev afbrudt, da Nima Nabipour mente, at han ikke var tilstrækkeligt oplyst om omstændighederne omkring "udleveringen" af Britta Nielsen fra Sydafrika sidste efterår.

Advokaten bad om en redegørelse om dette fra anklagemyndigheden.

Samtidig fandt retsformand Vivi Sønderskov Møller, at der var brug for at drøfte, hvorvidt straffelovens paragraf 88 kan og skal bruges i sagen.

Paragraf 88 siger, at strafferammen i grove sager kan øges med 50 procent. Det betyder i denne sag, at strafferammen vil øges fra 8 til 12 år.

Nima Nabipour har modtaget en redegørelse fra Rigsadvokaten om hjemsendelsen af Britta Nielsen, men mener ikke, at han har modtaget alle relevante dokumenter i sagen.

Derfor ville han tirsdag have sagen yderligere udskudt.

* Britta Nielsen ville ikke udtale sig:

Efter at retsformand Vivi Sønderskov Møller havde afvist at udsætte retsmødet, fik Britta Nielsen for første gang mulighed for at forklare sig.

Men det ønskede hun ikke. Hendes advokat rådede hende til at vente, til han har modtaget de sagsakter, han stadig mangler at få udleveret.

* Dokumentation af overførsler og metoder:

Herefter gik anklagerne Kia Reumer og Lisbeth Jørgensen i gang med at dokumentere, hvordan Britta Nielsen gennem årene har overført penge fra Socialstyrelsen til sig selv.

Der er tale om cirka 300 transaktioner.

For at dække over svindlen har Britta Nielsen blandt andet slettet dele af mails og fabrikeret mails til ikke-eksisterende adresser, inden disse er blevet lagt ind i Socialstyrelsens systemer som dokumentation.

Hun har blandt andet fået fat i tilskudsmidler ved at oprette fiktive projekter og ved at overføre overskydende midler fra tilskudsmodtagere til sine egne konti.

I alt skal hun have stjålet omkring 117 millioner kroner. Pengene er efterfølgende blevet flyttet til udlandet, hævet i kontanter, brugt på forbrug og overført til Britta Nielsens tre børn og svigersøn.

Anklagerne fremlagde desuden dokumentation for Google-søgninger, som Britta Nielsen foretog i tiden op til sin anholdelse sidste år.

I slutningen af oktober 2018 søgte hun blandt andet på "Hvor kan man opbevare smykker i Sandton" - med henvisning til en bydel i Johannesburg i Sydafrika. Hun blev kort tid efter anholdt i Johannesburg.

Næste retsmøde finder sted mandag den 11. november.