OVERBLIK: Det skete niende dag i sagen mod Britta Nielsen

Egentlig skulle fredagens retsmøde have været sagens sidste, men der er brug for en ekstra dag, som bliver 10. februar. Dommen vil blive afsagt 18. februar klokken 16.

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet for cirka 117 millioner kroner, og hun har erkendt at have overført penge til sig selv, men hun erkender ikke fuldt ud, da hun ikke kan huske det hele.

Få et overblik over, hvad der skete på dagens niende retsmøde her:

* Socialstyrelsen har brugt ti millioner kroner på at rydde op:

Vicedirektør i Socialstyrelsen Rikke Thoning var en af vidnerne fredag, og hun fortalte om en omfattende oprydning, efter at svindelsagen kom frem.

- Det er over ti millioner kroner, vi har brugt på det, og der er genereret store arbejdspukler på, at vi har skullet vende hver en sten.

- Medarbejderne i Socialstyrelsen har arbejdet i døgndrift med det her, sagde hun.

* Britta Nielsen fortalte om anholdelsen i Sydafrika:

5. november 2018 blev Britta Nielsen anholdt i en lejlighed i Sydafrika. Hun fortalte fredag i retten, at anholdelsen var hektisk i lejligheden.

Hun fortalte også om at ankomme til retten i Sydafrika, hvor der var mange journalister, som filmede og tog billeder.

- Det er rigtigt, rigtigt ubehageligt. Det gør, at jeg bliver nervøs. Det er en følelse af, at jeg er en udstillingsdukke. Sådan et dyr, man bare skal kigge på, fortalte hun fredag.

* Britta Nielsen forklarede, at hun ikke fik sigtelse eller tolk før udlevering:

I retten afviste Britta Nielsen, at hun blev præsenteret for en sigtelse i Sydafrika. I det hele taget fortalte hun om et forløb, der var svært at forstå.

- Min (sydafrikanske, red.) advokat siger, at der er nogle papirer på engelsk, jeg skal underskrive. Jeg spørger, om jeg kan få det på dansk.

- Han svarer, at det er bare noget "legal stuff". Han siger, at det er vigtigt, at jeg skriver under, hvis jeg vil hjem til Danmark.

* Britta Nielsen gav afkald på rettigheder ved udlevering:

For at Britta Nielsens udlevering til Danmark kunne gå hurtigt, blev der indgået en aftale, hvor hun frasagde sig retten til en almindelig udleveringssag. I stedet rejste hun frivilligt hjem til Danmark, hvor hun blev anholdt.

Fredag løftede anklagemyndigheden sløret for en række mails og dokumenter om udleveringen.

Her kom det frem, at Rigsadvokaten ønskede, at Britta Nielsen specifikt frasagde sig "specialitetsprincippet", som i en vanlig udleveringssag sikrer, at der kun må retsforfølges for det, der er baggrund for udleveringen.

Den rettighed frasagde Britta Nielsen sig.

Dette aspekt er relevant i forhold til, om paragraf 88 kan bruges i sagen. Den paragraf kan hæve strafferammen fra 8 til 12 år. Paragraffen føjede anklagemyndigheden først til anklagen imod hende, da hun var kommet til Danmark.