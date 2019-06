OVERBLIK: Det skete mandag på valgkampens 28. dag

To dage før valgdagen var det nær gået grueligt galt for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Under et interview mandag formiddag ved Nationalmuseet i København var Løkke tæt på at blive ramt af en tagsten.

- Jeg tror da, vi fik et chok alle sammen. Men heldigvis fik jeg ikke en tagsten i hovedet.

- Nu har vi så meget styr på det, at vi godt ved, hvad der skal ske i Venstre, hvis jeg havde fået en tagsten i hovedet, sagde han med et smil til TV2 efterfølgende.

* Radikale klar til at blokere for S-regering.

Få dage før borgerne går til valgstederne, skærper De Radikales partileder, Morten Østergaard, tonen i forhold til Socialdemokratiets økonomiske politik.

Den plan, Mette Frederiksen (S) har lagt frem mod 2025, leverer nemlig ikke flere, men færre hænder på arbejdsmarkedet.

Hvis hun ikke øger beskæftigelsen og skaffer flere penge til statskassen, vil han ikke alene holde sig fra at støtte Mette Frederiksen, men også blokere hendes vej til statsministerposten i en dronningerunde.

* Kollektiv trafik skal være billigere.

Det skal være 30 procent billigere at køre med bus, tog og metro, mener Alternativet, som mandag præsenterede et trafikudspil.

Udspillet indeholder en række forslag, som skal mindske luftforurening.

Det vil ifølge Alternativet koste 2,4 milliarder kroner årligt, som der er fundet penge til i partiets regeringsprogram, som afsætter 80 milliarder til grøn omstilling.

* Socialdemokratiet lancerer ti mål.

Socialdemokratiet fremlagde mandag ti mål, som en ny regering skal arbejde for, hvis partiet kan danne regering efter valget.

Ud over et mål om at indføre en ret til tidligere folkepension for nedslidte, og at partiet vil stå fast på "en retfærdig og realistisk udlændingepolitik", er et opgør med centralisering og "et stærkere lederskab for vores klima, natur og miljø" en del af de ti mål.

* Dansk Folkepartis indrejseforbud.

Hvis et land ikke samarbejder med Danmark om at tage imod sine egne udviste statsborgere, skal det have konkrete konsekvenser.

Det mener Dansk Folkeparti, der vil ændre på visumreglerne, så personer fra landene, der ikke samarbejder, ikke kan rejse til Danmark.

Det gælder ved udvisning på grund af kriminalitet eller ved afslag på asyl. Blandt andre Afghanistan, Armenien, Etiopien, Irak, Iran og Somalia vil blive ramt.