OVERBLIK: Det skete mandag på valgkampens 14. dag

Planen vil øge de offentlige udgifter med 37,4 milliarder kroner frem mod 2025. 32 milliarder skal gå til velfærd, uddannelse og sundhedssektoren. Resten skal gå til ting som miljø, tilbagetrækning og økonomisk vækst.

- Vi sender ingen regninger videre til næste generation, så hele udgangspunktet for os er en ansvarlig økonomisk politik, sagde Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Planen vil bruge af det økonomiske råderum, men små 10 milliarder kroner skal komme fra nye skatter og afgifter samt besparelser på eksempelvis konsulenter.

Erhvervslivet, regeringspartierne og partier i rød blok var blandt andre ude med kritik af planen.

* Venstre vil have permanent grænsekontrol.

En række partier, blandt andre Venstre, vil have ændret reglerne i Schengen-samarbejdet, så man kan indføre permanent grænsekontrol.

Som reglerne er nu, skal regeringen meddele EU, hver gang man indfører grænsekontrol for en periode.

Radikale Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentet, Morten Helveg Petersen, er ganske imod en permanent grænsekontrol.

- Det her forslag smadrer det indre marked fuldstændigt. Det er det, man gambler med, siger han.

* Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen, udgav bogen "Ikke for mine blå øjnes skyld".

I bogen fortæller partilederen, at det var ganske let at få ministerposter, da den nuværende regering skulle dannes.

- I hvert fald sagde Søren Pape med det samme, at de ville have tre ministerier, og at Liberal Alliance skulle have seks, og så kunne Venstre få resten.

- Det kom noget bag på Lars Løkke, men han samlede sig hurtigt og sagde, at det var i orden. Blot Venstre fik Statsministeriet og Finansministeriet, kunne vi vælge, hvad vi ville have, lyder det i bogen.

* Nye Borgerlige mistede kandidat til gammel dom for røveriforsøg.

Nye Borgerliges kandidat på Fyn Martin Paetau trak sig, da det var ved at komme frem, at han har afsonet en dom for røveriforsøg. En dom, han ikke havde fortalt partiet om.

Martin Paetau var oprindeligt medlem af Dansk Folkeparti, men skiftede for et par år siden til Nye Borgerlige